運動雲

>

林書緯9助攻串聯！新北國王狂勝夢想家19分　開季2連勝

▲▼新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（12）日在新莊主場迎戰福爾摩沙夢想家，全隊展現穩定外線火力，以112比93擊退對手，取得開季二連勝。本場國王共有5名球員得分達雙位數，洋將傑登攻下全場最高25分，李愷諺、熊祥泰、林彥廷各進帳15分，沃許本則貢獻11分；林書緯則繳出9分9助攻的全面表現，串聯全隊進攻。

延續昨晚擊退海神的氣勢，國王此役從開局便全力壓制。首節採高壓防守策略，成功迫使夢想家發生多達13次失誤，搭配熊祥泰、李愷諺的外線開火，首節便以37：21建立領先優勢。次節夢想家在霍爾曼的帶領下展開反撲，一度打出14：4的攻勢追到6分差，不過國王隨即穩住陣腳，熊祥泰與沃許本連線外線命中，半場結束時仍以62：50占上風。

下半場國王持續維持高強度攻防，第三節由傑登、林彥廷與熊祥泰輪番建功，單節再拉出33：24攻勢。終場前國王已確定勝負，教練團安排中鋒王柏智與新秀喬納森登場累積經驗，最終以19分差笑納勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後總教練約翰表示，這兩場比賽是球隊在全新系統下的重要磨合過程，能以二連勝開局相當鼓舞人心。他指出，球隊在防守端展現出強大的壓迫力，全場成功迫使對手發生29次失誤，「這是我們想要看到的比賽內容，也是球隊努力追求的方向。」

▲▼新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

約翰提到，團隊在失誤控制上表現穩定，最終比對手多出16次進攻，「這反映出球員在節奏與判斷上都有所進步。」他也補充，目前球隊的練球時間仍有限，但透過實戰能持續修正與成長，「從板凳出發的球員也提供了很多能量，整體狀況正一步步往理想方向前進。」

林彥廷則說，球隊在防守端的溝通越來越順暢，彼此之間的默契也逐漸建立。「今天大家在防守上講話變多了，尤其在協防與輪轉上更有共識。」他表示，雖然仍有細節需要調整，但整體在新體系下的配合越來越好。

經歷開季首戰的緊張後，熊祥泰在本場拿下15分4抄截，三分球6投4中，明顯放開手腳。「隊友和教練團給我很多信心，我也用防守帶來能量，投籃的表現也越來越穩定。」 

關鍵字： TPBL新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

熱門新聞

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1季後挑戰賽決勝戰先發公布！

2道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

3林岳平點名猿隊難纏人物

4釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

5樂天打線火力全開！9比3痛擊統一

最新新聞

1林書緯9助攻串聯！新北國王2連勝

2G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置

3古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

4背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬珍惜

5林岳平喊話盼明日勝利屬於統一獅

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366