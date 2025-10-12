林書緯9助攻串聯！新北國王狂勝夢想家19分　開季2連勝

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供，下同）

新北國王今（12）日在新莊主場迎戰福爾摩沙夢想家，全隊展現穩定外線火力，以112比93擊退對手，取得開季二連勝。本場國王共有5名球員得分達雙位數，洋將傑登攻下全場最高25分，李愷諺、熊祥泰、林彥廷各進帳15分，沃許本則貢獻11分；林書緯則繳出9分9助攻的全面表現，串聯全隊進攻。

延續昨晚擊退海神的氣勢，國王此役從開局便全力壓制。首節採高壓防守策略，成功迫使夢想家發生多達13次失誤，搭配熊祥泰、李愷諺的外線開火，首節便以37：21建立領先優勢。次節夢想家在霍爾曼的帶領下展開反撲，一度打出14：4的攻勢追到6分差，不過國王隨即穩住陣腳，熊祥泰與沃許本連線外線命中，半場結束時仍以62：50占上風。



下半場國王持續維持高強度攻防，第三節由傑登、林彥廷與熊祥泰輪番建功，單節再拉出33：24攻勢。終場前國王已確定勝負，教練團安排中鋒王柏智與新秀喬納森登場累積經驗，最終以19分差笑納勝利。

賽後總教練約翰表示，這兩場比賽是球隊在全新系統下的重要磨合過程，能以二連勝開局相當鼓舞人心。他指出，球隊在防守端展現出強大的壓迫力，全場成功迫使對手發生29次失誤，「這是我們想要看到的比賽內容，也是球隊努力追求的方向。」

約翰提到，團隊在失誤控制上表現穩定，最終比對手多出16次進攻，「這反映出球員在節奏與判斷上都有所進步。」他也補充，目前球隊的練球時間仍有限，但透過實戰能持續修正與成長，「從板凳出發的球員也提供了很多能量，整體狀況正一步步往理想方向前進。」

林彥廷則說，球隊在防守端的溝通越來越順暢，彼此之間的默契也逐漸建立。「今天大家在防守上講話變多了，尤其在協防與輪轉上更有共識。」他表示，雖然仍有細節需要調整，但整體在新體系下的配合越來越好。

經歷開季首戰的緊張後，熊祥泰在本場拿下15分4抄截，三分球6投4中，明顯放開手腳。「隊友和教練團給我很多信心，我也用防守帶來能量，投籃的表現也越來越穩定。」