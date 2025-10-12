運動雲

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿在季後挑戰賽背水一戰，由黃子鵬扛下G3先發。他主投5局，被敲6支安打，投出2次觸身球保送，奪3次三振，失3分。從季中轉任中繼的他，這場關鍵戰再度回到先發崗位，也特別有感觸，透露上一戰聽聞球迷感動到落淚，自己也深受激勵。

▲▼黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

黃子鵬表示：「季後挑戰賽開始以來，大家都很努力準備，G2的勝利讓全隊信心提升。賽後我爸在看轉播時說，有球迷感動到哭，聽到那一刻真的很觸動，心裡湧出一股動力。這場比賽我們沒有退路，即使比分落後，野手們也沒有放棄，成功扭轉戰局；牛棚和洋投都挺身而出。我雖然沒有登板，但當得知教練要我G3先發時，非常感謝教練團的信任，沒有保留盡全力投球。投到沒力為止，後面隊友接力完成比賽。今天打者延續手感，牛棚也盡力完成任務，整體展現了團隊的凝聚力。」

談到教練團的調度，黃子鵬坦言自己一直保持機動準備，「我原本也有準備中繼的可能，但同時也做好先發的心理建設。11日才確定由我先發。中繼和先發我都有經驗，不陌生，心態準備比身體更重要，畢竟這是沒有退路的比賽。」

提到心境轉折，他說：「隊友營造了很棒的氣氛，也激勵了我。棒球是團隊運動，大家打出這樣的比賽，真的很感動。」他也讚賞捕手群的引導與默契：「捕手對打者的策略很明確，彼此溝通順暢。捕手們打擊手感也很好，全隊互信、雙向溝通都很棒。」

對於全本土投手陣容的表現，黃子鵬說：「不分彼此，每個人上場都做好自己的工作。打者給我們保險分，讓投手能專心投球。第一次打挑戰賽的賴胤豪吃了兩局，幫了球隊很大的忙。」林子偉此役守備也很關鍵，他說，「展現團隊力量。希望我們能用最少的球數拿下更多出局數。」

談到自己的角色轉換，黃子鵬坦言：「我很珍惜每一次在一軍出賽的機會。只要能上場貢獻，就不會去設定自己是先發或中繼。總有一天會被淘汰，所以更要珍惜現在，只要有機會，就把角色扮演好。」

關鍵字： 樂天桃猿黃子鵬季後挑戰賽團隊凝聚力感動影音

【花生什麼事？】男子冰箱門開錯邊下秒遭暴擊瞬間清醒XD

