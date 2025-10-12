運動雲

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅在季後挑戰賽首戰獲勝後，接連吞下2連敗，被逼入G4殊死戰。本場比賽保送與失誤再度成為致命傷。統一獅總教練「餅總」林岳平賽後坦言，球員必須回到原本的樣子，調整心態，全力爭取勝利。

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）

餅總指出：「檢討該做的沒有做到，守備上原本可以幫助投手多拿幾個出局數的，我們卻沒能抓下來。（第三局）第一分就是從保送開始，今天保送的確太多了，大概有七、八個（實際為8保送）。這樣的比賽內容讓我們在防守端陷入困境，進攻也比較難打出流暢的節奏。」

統一獅連3戰都有失誤，累積高達7次，整體表現顯得不穩定。餅總說：「明天是最後一場，希望大家趕快調整心情，每個人都能呈現出原本的樣子、最好的狀態，成為勝利的一方。」

關於G4的先發投手，餅總確認：「明天確定由胡智爲先發。會再觀察全隊的狀況，所有適合出賽的球員都會列入名單。」至於3位洋投是否在G4備戰，他表示：「這要等明天才能確定，畢竟還要看恢復情形，會再依照選手狀態決定是否出賽。」

至於郭俊麟提前退場的狀況，餅總透露：「他有幫球隊暫時止血，不過回報是有點拉傷，明天應該不會再出賽。」

談到年輕球員在高張力比賽中的表現，餅總坦言：「難免啦！球隊備受期待，首戰贏球後連輸兩場，壓力很大。這壓力其實來自於他們對自己的期望，希望能表現得更好，但結果未如理想，自然會產生心理負擔。明天就是最後一戰，希望大家趕快調整、轉換心態，就是面對而已。」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

