季後挑戰賽連3場破萬觀眾史上首見　猿獅系列賽42,226人刷新紀錄

▲▼季後挑戰賽G3澄清湖破萬觀眾。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅在澄清湖主場舉行的季後挑戰賽G3，適逢雙十連假最後一天，吸引11,102名觀眾進場觀戰，締造連3場破萬人次的紀錄，為中職史上首見。42,226人刷新紀錄，超越2022年味全對兄弟合計3戰35,026人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧歷史，2008年兄弟象與La New熊的季後挑戰賽中，G2於澄清湖球場、G3於天母球場都吸引破萬人潮。直到去年再度出現兩場破萬紀錄，分別為G1首度在台北大巨蛋舉行的猿獅戰，湧入15,209人；G2則在桃園球場吸引12,520名觀眾。

今年中職熱度因12強奪冠而再度升溫，季後挑戰賽現場氣氛火熱。G1在澄清湖球場吸引13,124人進場；G2桃猿主場則湧進滿場的18,000名觀眾，改寫季後挑戰賽史上單場入場人數新高，創下歷史新頁。G3於連假最後一天下午4點開打，也有11,102人進場，展現球迷的熱情支持。

歷年季後挑戰賽觀眾破萬場次（共10場）

2008 年 G2 澄清湖球場

2008 年 G3 天母球場

2018 年 G3 新莊球場

2022 年 G1 洲際球場

2023 年 G2 樂天桃園球場

2024 年 G1 台北大巨蛋

2024 年 G2 樂天桃園球場

2025 年 G1 澄清湖球場

2025 年 G2 樂天桃園球場

2025 年 G3 澄清湖球場



球場分布：澄清湖 3 場、天母 1 場、新莊 1 場、洲際 1 場、樂天桃園 3 場、台北大巨蛋 1 場