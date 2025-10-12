運動雲

>

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今晚出戰超級500系列北極公開賽男單決賽，與今年曾登上球王寶座的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）爭冠。小天開賽就掌控比賽節奏，局末拉開雙位數領先，以21比11先下一城，但以13比21丟掉次局；決勝局戰況緊繃，小天頂住壓力，最終以21比19勝出，完成此站2連霸，也收下個人今年首冠。

35歲的周天成仍高居世界第5，本站他自32強賽開始，場場都打滿3局，昨晚4強賽更是克服右手受傷流血的狀況，歷經70分鐘大戰逆轉，擊敗比自己小10歲的法國新星梅克爾（Alex Lanier），展現驚人韌性，個人本季第5度挺進4強，尋求2連霸也力拚今年首冠。

周天成今晚交手今年曾登上球王寶座，目前世界第3的泰國24歲名將昆拉武特，雙方過去6次交手，小天以4勝2敗佔有優勢，處於對戰2連勝。今日再戰，小天開賽就打出4比1的凌厲攻勢，加上對手連續失誤，逐漸拉開差距到8比2；隨後遇上亂流一度被逼近到9比7，還好及時穩住，以11比7進入技術暫停。

周天成下半局持續掌控局面，他的跑動有效調動對手，讓對方難以發力還頻頻失誤，小天局末將比數改寫為19比9，一記猛力殺球連得7分，以20比9逼出11個局點，以21比11先下一城。

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

進入次局，周天成在換邊後陷入0比4落後，調整後改變線路，連續重扣得分，追到了4比5，可惜沒能一鼓作氣趕上，隨後連丟了2分，雙方形成拉鋸，小天發生掛網失誤後，8比11進入技術暫停。

暫停過後，雙方持續多拍來回，考驗著周天成的體能，他保持耐性反擊，在對手打出界後，一度將比數逼近到12比13，無奈接著連丟7分，送給對手7個局點，以13比21丟掉此局。

決勝第3局，兩人第一球就來回34拍，隨後更是歷經39拍纏鬥，由周天成拿下分數。幾次成功的調動，讓小天取得5比3超前，但對手緊追不捨，比分回到5比5。小天冷靜應戰，改變戰術後連下5分再次超前，以11比8進入技術暫停。

最後的半局，雙方體能都呈現下滑狀態，周天成被追成11平，一次華麗轉身擊球得分，加上對手失誤，小天14比12重新領先。兩人局末持續激烈拉鋸，小天19比17取得2分領先，卻打到球拍斷線，比數又回到19平。換了球拍後，小天奮力一擊，逼出20比19、1個冠軍點，最終對手擊球出界，小天就以21比19完成北極賽2連霸，喜迎個人本季首冠。

關鍵字： BWF羽球北極公開賽周天成

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD

