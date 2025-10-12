備戰經典賽韓國交流日、捷名單出爐　宋成文與具滋昱等12強班底　

運動雲

▲盧施煥。（圖／截自韓華鷹官網）



記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊備戰明年經典賽，預計11月交手捷克、日本，35人名單出爐，預計包括Kiwoom英雄的宋成文、三星獅的具滋昱等合計22名12強班底，KT巫師的安賢珉等新秀也備受注目。

根據韓媒《體育東亞》報導，選訓委員會指出，本次代表隊共計35人，包含投手18人、捕手3人與野手14人。KBO表示：「名單是綜合考量球員在例行賽的表現、國際賽經驗以及未來潛力後所擬定的結果。」

此次代表隊有多位既有主力再度入選。包括去年在「世界12強賽」擔任隊長的宋成文（Kiwoom英雄），共有22名球員再次披上太極戰袍，不過本季飽受傷勢所苦的金倒永未入列，起亞虎僅一人入選，10隊中最少。曾在2022杭州亞運與亞洲職棒冠軍賽中表現亮眼、被視為韓國「新一代第四棒」的盧施煥（韓華鷹）也名列其中；2017年APBC率隊奪下亞軍的具滋昱（三星獅）同樣入選。

此外，本次名單中也有多位新面孔，共13人首度入選成人代表隊。其中最受矚目的，是本季同時角逐新人王與年度MVP的安賢珉（KT巫師）。另外，今年在二軍（Futures聯盟）拿下打擊四冠王（打擊率、安打、全壘打、長打率）的韓東熙（國軍體育部隊）也備受關注。三名高中畢業新人──裴燦陞（三星）、金英佑（LG雙子）與鄭宇宙（韓華）──則在職棒首年就披上國家隊戰袍。

這次交流賽將成為韓國隊備戰明年3月世界棒球經典賽的重要熱身舞台。代表隊預定於11月8日至9日在首爾高尺巨蛋迎戰捷克，並於11月15日至16日在東京巨蛋出戰日本。兩地各進行兩場比賽，共計4場。

捷克與日本都是韓國隊明年WBC首輪C組的對手，同組球隊還包括台灣與澳洲。其中日本被視為最強勁的對手，韓國隊在上屆WBC分組賽與日本交手時以4比13落敗，最終兩敗無緣晉級淘汰賽。

KBO表示：「這是WBC前檢驗代表隊戰力、篩選最強名單的重要實戰機會。透過本次『K-BASEBALL SERIES』，可提前觀察捷克與日本的實力，為明年的世界棒球經典賽做好準備。」

