波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

▲波賽樂 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿洋投波賽樂在中華職棒季後挑戰賽G2表現亮眼，中繼登板面對統一獅主投1.2局無失分，成功幫助球隊續命。12日賽前，他分享了自己對牛棚角色的適應狀況，也展現鮮明個性，坦言自己並不喜歡兄弟、道奇或洋基這類「豪門球隊」，反而偏愛沒有人抱持期望的挑戰者。

談到自己在季後挑戰賽被安排為中繼角色，波賽樂表示，他在昨天賽前就已得知有可能從牛棚登板。他說：「我對擔任中繼投手非常習慣，過去在大聯盟時期，多數出賽都是以中繼身分登板。」

他指出，季後賽這種高張力、球迷眾多的比賽，會讓腎上腺素快速湧上，因此熱身起來很快，也沒有任何調整上的問題。雖然不確定球隊的下一步計畫，但波賽樂強調：「這是殊死戰，全隊都已經準備好隨時上場。」

這次中職季後賽的經驗對波賽樂而言意義重大。他坦言：「這是我久違的季後賽經驗，之前在韓國打球時很早就離隊，小聯盟時期也幾乎沒有季後賽。季後賽的棒球才是最精彩的棒球。」

波賽樂對G2現場的氣氛印象深刻，認為樂天球迷的熱情讓他「起雞皮疙瘩」。他說：「那場比賽的能量甚至比兩週前對兄弟的天王山之戰還要高，因為昨天的比賽有可能是球隊本季最後一場。兄弟那場比賽雖然粉絲很多，但昨天樂天球迷的聲音更大。」

談到他對球隊文化與風格的喜好，波賽樂語出直言：「我不喜歡兄弟，但他們的確有很多粉絲。我不喜歡那些豪門球隊。我更喜歡從底層一步步打上來的球隊，那些沒人抱太大期望、卻能拚出成績的球隊。如果花了很多錢、最後贏得冠軍，那就沒那麼有趣了。」

至於他個人希望哪支球隊拿下今年MLB總冠軍，波賽樂笑著表示：「我希望是釀酒人或水手。」儘管他去年曾效力藍鳥隊，也有許多好友在陣中，但他強調：「誰贏都沒關係——只要不是道奇就好。」