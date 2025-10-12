令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

▲長谷川滋利在X上分析朗希的投球軌跡，稱其「幾乎完美」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇日籍火球男佐佐木朗希近況驚人，完全進入「無雙模式」。他10日對費城人的分區系列賽登板，自8局起連投3局完美救援，助道奇在延長11局上演再見勝。昔日旅美名將長谷川滋利在社群平台X（原Twitter）親自剖析這位「令和大魔神」的投球奧祕時直呼，「打者根本無法分辨！」

長谷川曾效力天使與水手，他以「頭腦派投手」著稱，對朗希的壓制力讚不絕口，「他的直球與快速指叉球完全進入同一條投球軌道。也就是說，從打者角度看起來，兩顆球都是從同一個出手點飛出，一顆筆直穿過好球帶，另一顆則急墜而下，而且球速極快。」他進一步分析，「正因為如此，他能徹底封鎖打者。如今他再加上『自信』這項武器，投球內容已經臻於完美。」

前羅德監督、曾率白襪奪下世界大賽冠軍的井口資仁，也特別分析昔日愛徒朗希的出色表現，「他原本就是先發投手，所以即使投3局也不會覺得太不適應。不過即便如此，他的內容仍然非常出色。能在好球帶裡勇敢挑戰打者，這就是他現在狀態這麼好的關鍵所在。」

▲球迷盛讚「令和大魔神」降臨，期待朗希成為道奇版的李維拉。（圖／達志影像／美聯社）

朗希在季後賽表現堪稱「令和大魔神」附身，至今投5又1/3局，送出5次三振、僅被擊出1支安打、無四壞保送，60球中有45球是好球，展現驚人穩定度與壓制力。

長谷川的分析引起日本網友熱烈回應，不少人留言表示，「希望他成為道奇的李維拉（Mariano Rivera）」、「就算被研究透徹也打不倒他」、「原來如此，難怪打者完全沒辦法打」、「這解釋太清楚了」、「這根本是星飛雄馬的魔球啊」、「對打者來說簡直是地獄」等讚嘆聲不斷。