波賽樂登板是計畫內！古久保坦言：有一個換投時機慢了點

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在季後挑戰賽第二戰背水一戰，最終在9局下由宋嘉翔敲出再見安打，7比6逆轉氣走統一7-ELEVEn獅，將系列戰逼進第3戰。總教練古久保健二賽後坦言，這場比賽就是一場徹底的拉鋸戰，「所有選手都展現了強烈的求勝意志。」

面對獅隊聽牌，桃猿一度陷入落後，但最終靠著打線強勢反撲逆轉勝。古久保表示，「今天就是一場拉鋸戰，有看到全部選手都想拿下這場比賽，企圖心真的非常強。」

桃猿此役派出王牌威能帝，他生涯例行賽對統一獅6連勝、未曾吞敗，堪稱「獅隊剋星」，沒想到不敗神話卻在今晚挑戰賽破功。他此戰僅投4.2局就被擊出7支安打，其中包含2發全壘打，失掉6分皆為責失。

古久保直言，「今天直球雖然有速度，但是在滑球的部分，可能角度沒有跟季賽一樣那麼那麼的優，一整年丟下來，也是在今天看到他狀況不是那麼的穩定，但是他還是有把他的責任、把他的工作做到最好。」

威能帝未能投滿五局後，桃猿牛棚全面啟動，包括陳冠宇、朱承洋等主力提早上場，甚至預定第3戰先發的波賽勒也登板。古久保透露，「在比賽開始前，我們的計畫就是全力一搏，把能用的戰力全部壓上去。」

古久保進一步指出，投手調度方面，其實就只有在王志煊那個換投時機點稍微慢了一點，「除此之外，一切都按照原定計畫。」他強調，「畢竟這是一場不能輸的比賽，輸了就什麼都沒有了，所以我們一開始就決定要從最好的投手開始接力，讓最有壓制力的投手一個接著一個上，整體投手運用都是照計畫走。」

桃猿逼出關鍵第3戰，派出黃子鵬先發搶聽牌，力阻獅隊晉級。古久保健二表示，「就跟今天的比賽一樣，全力一搏，全隊一起上，全員一起戰到底。」