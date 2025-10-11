宋嘉翔點出威能帝失常原因　自評表現：不要放過每次機會

▲宋嘉翔。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿11日晚間在季後挑戰賽第二戰靠21歲捕手宋嘉翔的神勇演出，以7比6逆轉擊敗統一獅，將戰線延長至第三戰；宋嘉翔此役5打數4安打，包括8局追平全壘打、9局再見安打，賽後他強調，年輕球員與老將並無不同，「不管你打職棒幾年，只要心態正確、掌握每一打席的機會，大家都能做到關鍵的事。」

宋嘉翔8局面對獅隊主力牛棚髙塩將樹纏鬥12球後，轟出追平全壘打，成為季後挑戰賽史上最年輕開轟選手（21歲81天），打破岳政華保持的紀錄；隨後在9局下半兩出局滿壘時敲出再見安打，率桃猿戲劇性逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提及，當下沒有想太多，只想著如果有機會就要掌握，「不管是年輕的還是老的，大家都可以做到每件事情，」宋嘉翔說，「不是一定要有5年、10年經驗才能做到，其實剛進來時自己的想法很重要，要知道怎麼掌握每一個打席。」

談到季後挑戰賽的心境轉變，宋嘉翔坦言，經過去年球季的洗禮後，學到如何面對壓力，「從上季最後階段開始，我就告訴自己，只要輪到我上場，就不要放過任何一次機會。」

今天為先發捕手的宋嘉翔，也提到威能帝本場比賽失常的原因，他認為威能帝前段局數失分，主要是球路落點稍甜，「前面搶好球的時候，球路比較好一點，我需要更要幫助他把球丟到更刁鑽的位置。」

最後被問到桃猿捕手群今天的火燙表現，宋嘉翔則說：「捕手的想法可能跟別人不一樣，上去打的時候就會有那種『我要把它扛下來』的感覺。」