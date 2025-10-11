桃猿續命逼出第三戰！黃子鵬先發對決蒙德茲

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今晚靠宋嘉翔4安猛打賞，8局追平轟、9局下再見安氣走統一獅，逼出第3戰。兩隊於明（12）日回到澄清湖球場交手。先發投手出爐，樂天目前仍是1比2落後，此役派出本土投手黃子鵬，統一則由左投蒙德茲迎戰，這場比賽將成為桃猿能否逼出關鍵第4戰、或是獅隊直接挺進台灣大賽的關鍵一役。

黃子鵬本季例行賽先發20場，累積4勝8敗、防禦率4.07，共9場優質先發。他對獅隊本季戰績為0勝2敗、防禦率3.54，被打擊率0.282，對左打者被打擊率0.315稍高。

近況方面，他最近5場防禦率為0.00，狀況維持穩定。本季客場戰績為2勝6敗、防禦率4.25。生涯在澄清湖尚未吞敗，防禦率為0.00。

蒙德茲本季22場先發拿下10勝6敗、防禦率3.51。對戰桃猿戰績為3勝2敗、防禦率4.86，被打擊率0.267。

他在澄清湖球場成績亮眼，5勝0敗、防禦率2.74；主場戰績則為5勝3敗、防禦率2.63。近期5場出賽拿下2勝、防禦率2.08。

數據顯示，歷屆季後挑戰賽中，系列戰取得「1勝1敗」的球隊，最終晉級機率為 50%（6/12）。

成功晉級的6次分別為：1998年味全龍、1999年味全龍、2005年誠泰COBRAS、2017年中信兄弟、2018年統一7-ELEVEn獅、2023年樂天桃猿。