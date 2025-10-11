背水一戰回主場　古久保健二排出「球隊最佳打線」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒季後挑戰賽G2將在11日傍晚於樂天桃園棒球場舉行，面對系列賽0比2的絕對落後、背水一戰的局面，桃猿總教練古久保健二受訪時強調，今天排出球隊目前「最佳打線」，全力延長系列賽壽命。

桃猿昨日首戰雖一度領先，但最終遭統一7-ELEVEn獅逆轉吞敗，系列賽陷入不利局面；古久保今日賽前受訪時表示，昨天比賽結束後團隊就已針對第二戰的先發打序做出多方評估，「今天這個先發打序應該是目前球隊整體最好的狀態。」

前一戰因傷退場的林智平，目前腳部狀況仍未完全恢復，古久保坦言：「他的腳還沒有到百分之百。」

此外，主力打者林立仍帶傷上陣，面對昨天打擊狀況不佳，教頭指出：「他不是狀況不好，而是他是很積極的選手，進攻慾望很強。」

今日桃猿先發捕手由年輕的宋嘉翔擔綱，將與洋投威能帝搭配出擊；古久保對此表示：「希望他能跟平常例行賽一樣，用相同的心情下去作戰，不用做出超越自己能力的事情。」

他也肯定兩人在下半季的合作默契，「搭配算是蠻順暢，也看到他很多表現不錯的地方。」

面對關鍵一戰，古久保選擇不再賽前多作叮嚀，「今天沒有特別再說什麼，昨天賽前就已經都講完了，」他希望球員能夠放平常心發揮，展現出例行賽的精神與內容。

樂天桃猿先發打序：

1. 陳晨威 LF

2. 成晉 CF

3. 林立 RF

4. 林泓育 DH

5. 梁家榮 3B

6. 林子偉 2B

7. 林承飛 SS

8. 宋嘉翔 C

9. 余德龍 1B