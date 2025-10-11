運動雲

大聯盟季後賽史上最長15局！老虎痛挨再見安打　止步美聯分區賽

▲▼老虎史庫柏。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）今（11）日在客場先發出戰西雅圖水手，於美聯分區系列賽G5中展現壓倒性投球，雖在第2局失掉1分，但從2局2出局開始連飆7次三振，創下大聯盟季後賽新紀錄，全場更投出13次三振、無四死球的壓制內容，然而老虎牛棚未能守住領先，最終比賽延長至15局，在創下季後賽最長紀錄的馬拉松戰中痛挨再見安打出局，止步分區系列賽。

史庫柏於2局面對6棒奈勒（Josh Naylor）被敲出二壘安打，接著又讓跑者盜上三壘，隨後被7棒賈佛（Mitch Garver）擊出高飛犧牲打失掉1分，不過從這個半局的8棒羅布雷斯（Victor Robles）開始，史庫柏連續三振對手打者直至4局的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），完成前所未見的季後賽連續三振7名打者。

到第5局結束為止，老虎15個出局數中有11個來自三振，史庫柏以驚人節奏壓制對手，主投5局僅被擊出2支安打、失1分。

進入6局老虎打線終於有所回應，9棒巴伊茲（Javier Baez）擊出二壘安打上壘，接著1棒卡本特（Kerry Carpenter）一棒轟出反超2分砲，助球隊以2比1領先。

史庫柏在拿回領先後依舊火力不減，於6局再度三振羅利（Cal Raleigh）等強打者，6局投完共用99球，繳出6局2安打、1失分、13三振無四死的完美數據，之後他退場將勝利交給牛棚。

然而老虎中繼群未能守成，第2任投手芬尼根（Kyle Finnegan）在7局製造2出局後陷入危機，第3任投手霍頓（Tyler Holton）登場被7棒里瓦斯（Alfonso Rivas）擊出關鍵安打讓水手追平比數，雙方戰局重回平手。

雙方此後互不相讓，比賽一路鏖戰至延長15局，這場比賽也超越了2018年科羅拉多洛磯對芝加哥小熊外卡戰的延長13局，成為大聯盟季後賽史上最長的延長賽，最終老虎未能再創奇蹟，遭普蘭柯（Jorge Polanco）一棒掃出再見安打吞下再見敗，無緣晉級。

