柯爾盛讚熱火教頭史波斯卓　接掌美國隊是「最完美人選」

▲▼史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

▲史波斯卓（左）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）將在2028年洛杉磯奧運接掌美國男籃兵符，而前任教頭、現勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也給予他最高評價，稱其是「帶領美國隊邁向未來的完美人選」。

金州勇士備戰季前賽期間，柯爾談到這位即將接棒的教練，並回顧他作為2024年巴黎奧運金牌教頭的任期，表示對史波斯卓的能力充滿信心。

「他真的太厲害了，是一位出色的教練。」柯爾說，「過去2個夏天近距離觀察他、與他共事，比起以前在遠處仰慕時更深刻，我親眼看見他是多麼優秀的教練。」

▲▼史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

史波斯卓若正式接任，將是美國隊連續第4屆奧運更換總教練，2008、2012、2016年由傳奇教頭「K教練」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）領軍，2021年改馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich）接任，2024年則由柯爾帶隊，奪下巴黎金牌，史波斯卓當時擔任柯爾的助理教練，這段經驗讓柯爾認為他已完全具備接班資格。

「擔任助理教練幾乎是執教美國隊的前提條件。」柯爾指出，「那是一份非常不同的工作，而他現在也有了那樣的經驗，就像我過去在2019年世界盃與2021年奧運跟隨波波學習一樣，所以我認為史波斯卓是最完美的選擇。」

▲▼史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

隨著史波斯卓即將接任，美國隊目標是延續自2008年以來的奧運6連霸，然而這項任務比以往更艱鉅，如今全球籃球實力均衡，塞爾維亞的約基奇（Nikola Jokic）、法國的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、加拿大的吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等球星都已成為世界舞台的主角。

此外，2024年金牌班底將面臨世代更替，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）屆時都將年過40歲，史波斯卓屆時必須依賴新一代球星承擔重責，包括艾德華茲（Anthony Edwards）、坦圖（Jayson Tatum）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton），以及他在熱火的大將阿德巴約（Bam Adebayo）等人。

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

