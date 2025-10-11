佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

▲佐佐木朗希在休息室也沒有拿掉手套。（圖／截自MLB官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊佐佐木朗希在休息區的一舉一動，都散發著強烈氣場。道奇10日（台灣時間）出戰費城人，在分區系列賽第4戰中，佐佐木於8局登板後連投3局無安打、無四死球、無失分的「完全救援」，以壓倒性表現幫助球隊晉級，也確立了他作為「新守護神」的地位。

道奇在追平比數後派出佐佐木上場，他僅用8球就讓強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）右飛出局、哈波（Bryce Harper）打出三壘飛球、鮑姆（Alec Bohm）滾地出局。接著9局首次進行「跨局登板」，以時速100.2英里（約161.2公里）的火球三振捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），讓馬許（Brandon Marsh）與凱普勒（Jake Cave）分別擊出滾地與飛球出局。

延長10局他再度登板，三振史托特（Bryson Stott）、讓卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）滾地出局、特納（Trea Turner）右外野飛球出局，完成3局36球完美封鎖。

美國職棒官網（MLB.com）在官方X（前Twitter）上分享了他休息區的一段影片，並寫道：「佐佐木在局間沒有摘下手套。」畫面中他坐在板凳上，手仍戴著手套、輕微晃動身體、表情專注而冷峻，似乎正為延長賽第10局再登板做準備。

這一幕讓不少球迷驚呼連連，紛紛留言：「他完全進入Zone狀態」、「這就是戰士的臉」、「從沒看過這樣的朗希」、「太瘋狂、太帥了」、「天生的巨星」、「他明年會主宰整個聯盟」、「連銀河都不是極限」、「他可能是戴著手套睡覺的吧」、「朗希之年正式開啟」。還有球迷製造哽圖讓他披著披風，散發強烈氣場，也有人說，「朗希就像是「前田健太2.0」，被當作牛棚的『瑞士刀』式投手來使用。」、「這種專注力是罕見的，即使在經驗豐富的職業選手中也是如此。佐佐木的方法顯然使他在高壓情況下脫穎而出。」