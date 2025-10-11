運動雲

>

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

▲佐佐木朗希在休息室也沒有拿掉手套。（圖／截自MLB官方X）

▲佐佐木朗希在休息室也沒有拿掉手套。（圖／截自MLB官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊佐佐木朗希在休息區的一舉一動，都散發著強烈氣場。道奇10日（台灣時間）出戰費城人，在分區系列賽第4戰中，佐佐木於8局登板後連投3局無安打、無四死球、無失分的「完全救援」，以壓倒性表現幫助球隊晉級，也確立了他作為「新守護神」的地位。

道奇在追平比數後派出佐佐木上場，他僅用8球就讓強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）右飛出局、哈波（Bryce Harper）打出三壘飛球、鮑姆（Alec Bohm）滾地出局。接著9局首次進行「跨局登板」，以時速100.2英里（約161.2公里）的火球三振捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），讓馬許（Brandon Marsh）與凱普勒（Jake Cave）分別擊出滾地與飛球出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

延長10局他再度登板，三振史托特（Bryson Stott）、讓卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）滾地出局、特納（Trea Turner）右外野飛球出局，完成3局36球完美封鎖。

美國職棒官網（MLB.com）在官方X（前Twitter）上分享了他休息區的一段影片，並寫道：「佐佐木在局間沒有摘下手套。」畫面中他坐在板凳上，手仍戴著手套、輕微晃動身體、表情專注而冷峻，似乎正為延長賽第10局再登板做準備。

這一幕讓不少球迷驚呼連連，紛紛留言：「他完全進入Zone狀態」、「這就是戰士的臉」、「從沒看過這樣的朗希」、「太瘋狂、太帥了」、「天生的巨星」、「他明年會主宰整個聯盟」、「連銀河都不是極限」、「他可能是戴著手套睡覺的吧」、「朗希之年正式開啟」。還有球迷製造哽圖讓他披著披風，散發強烈氣場，也有人說，「朗希就像是「前田健太2.0」，被當作牛棚的『瑞士刀』式投手來使用。」、「這種專注力是罕見的，即使在經驗豐富的職業選手中也是如此。佐佐木的方法顯然使他在高壓情況下脫穎而出。」

關鍵字： 佐佐木朗希道奇隊完美救援職業棒球氣場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

2姆巴佩連10場進球！

3桃猿大物何品室融談初登季後賽

4統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

5孫興慜創下南韓男足國家隊新紀錄

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366