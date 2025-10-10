挑戰賽首戰湧進13124人破澄清湖紀錄！歷年第四高

▲季後挑戰賽G1湧進13124人 破澄清湖球場紀錄、史上第4高 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅今（10）日在澄清湖球場展開季後挑戰賽首戰，全場湧進13,124名觀眾進場觀戰，改寫澄清湖球場季後挑戰賽入場人數新高紀錄，也寫下此系列賽史上第四高的單場進場數字。

回顧歷史紀錄，澄清湖季後挑戰賽入場人數最高紀錄原本為2008年G2（13,109人），相隔 17 年後，今晚正式改寫這項紀錄。

歷年挑戰賽單場觀眾數最高紀錄為2022年在洲際球場舉辦的G1（17,216人），其次為2024年於大巨蛋的G1（15,209人），以及2023年桃園G2的13,532人。此役以13,124人排名史上第4。

歷年挑戰賽觀眾人數 Top 5

2022/10/29 洲際球場 G1 17,216人

2024/10/12 大巨蛋 G1 15,209人

2023/10/29 桃園 G2 13,532人

2025/10/10 澄清湖 G1 13,124人

2008/10/18 澄清湖 G2 13,109人

樂天桃猿在5局上率先得分，由梁家榮擊出內野滾地球，投手傳一壘，一壘手接球失誤，三壘跑者成晉回壘得分，打破僵局。不過統一獅5局下隨即還以顏色，陳傑憲敲出右外野二壘安打，將比分追平。

戰局在7局下出現變化，統一獅靠著林佳緯的左外野平飛安打攻下超前分，目前2比1領先。