運動雲

>

不斷更新／隊長陳傑憲長打建功！　統一5局1比1扳平桃猿　

▲統一獅陳傑憲、林佳緯、獅帝芬。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽今（10日）在高雄澄清湖棒球場登場，由樂天桃猿出戰統一7-ELEVEn獅；目前5局打完雙方陷入投手戰，桃猿靠著5局上梁家榮擊出投手前滾地球造成獅帝芬失誤帶回關鍵一分，主場統一則是在下個半局憑藉隊長陳傑憲的適時長打追平比分，5局打完兩隊暫時維持1比1。

投手對決緊繃　魔神樂、獅帝芬互不相讓

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿今天推出魔神樂先發，面對統一獅主場強打陣展現壓制力；獅隊則以獅帝芬掛帥，兩位洋投開局就展現季後賽等級投球水準。

首局雙方都曾攻佔得點圈，但魔神樂與獅帝芬都在關鍵時刻展現穩定控球與危機處理能力，獅帝芬首局面對陳晨威的二壘安打，連續取得三個出局守住危機；魔神樂則在林佳緯被觸身球保送、陳傑憲犧牲觸擊後，化解得點圈壓力，接連製造飛球讓胡金龍、林安可出局，雙方互交白卷。

桃猿幾度進攻受阻　五局終於突破僵局

桃猿在2、3局多次形成滿壘與得點圈攻勢，但都被獅帝芬化解；第2局林智平安打開局、加上保送與失誤形成滿壘，但最終未能攻下分數，第3局林泓育再度敲出二壘安打，可惜後繼無力。

直到5局上，桃猿終於突破防線；成晉率先安打上壘，陳晨威與林立相繼滾地球推進，兩出局後梁家榮擊出一記滾地球造成獅帝芬傳球失誤，桃猿1比0先馳得點，這也是本場比賽開賽以來的第一分。

5局下主場統一迎來反撲，隊長陳傑憲把握機會敲出適時長打，5局打完雙方暫時將比分維持1比1。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒統一獅季後挑戰賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

道奇「最強先發四本柱」合體慶祝　球迷嗨喊：一定要拿世界冠軍

道奇「最強先發四本柱」合體慶祝　球迷嗨喊：一定要拿世界冠軍

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

【天人永隔】睡夢中突遭「飛車奪命」！　台中茶葉行遭衝撞 年邁母當場身亡兒受傷

熱門新聞

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

2挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

3中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

4道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

5季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

最新新聞

16短打追平挑戰賽紀錄！餅總也苦笑

2林佳緯奪MVP　心繫光復感性發聲

3「這種比賽失誤難免」餅總談勝出關鍵

4桃猿輸球陷困境！古久保點出關鍵

5季後挑戰賽第2戰先發公布！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

詹姆士今晚公布重磅消息

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366