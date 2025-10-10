不斷更新／隊長陳傑憲長打建功！　統一5局1比1扳平桃猿　

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽今（10日）在高雄澄清湖棒球場登場，由樂天桃猿出戰統一7-ELEVEn獅；目前5局打完雙方陷入投手戰，桃猿靠著5局上梁家榮擊出投手前滾地球造成獅帝芬失誤帶回關鍵一分，主場統一則是在下個半局憑藉隊長陳傑憲的適時長打追平比分，5局打完兩隊暫時維持1比1。

投手對決緊繃 魔神樂、獅帝芬互不相讓

桃猿今天推出魔神樂先發，面對統一獅主場強打陣展現壓制力；獅隊則以獅帝芬掛帥，兩位洋投開局就展現季後賽等級投球水準。

首局雙方都曾攻佔得點圈，但魔神樂與獅帝芬都在關鍵時刻展現穩定控球與危機處理能力，獅帝芬首局面對陳晨威的二壘安打，連續取得三個出局守住危機；魔神樂則在林佳緯被觸身球保送、陳傑憲犧牲觸擊後，化解得點圈壓力，接連製造飛球讓胡金龍、林安可出局，雙方互交白卷。

桃猿幾度進攻受阻 五局終於突破僵局

桃猿在2、3局多次形成滿壘與得點圈攻勢，但都被獅帝芬化解；第2局林智平安打開局、加上保送與失誤形成滿壘，但最終未能攻下分數，第3局林泓育再度敲出二壘安打，可惜後繼無力。

直到5局上，桃猿終於突破防線；成晉率先安打上壘，陳晨威與林立相繼滾地球推進，兩出局後梁家榮擊出一記滾地球造成獅帝芬傳球失誤，桃猿1比0先馳得點，這也是本場比賽開賽以來的第一分。

5局下主場統一迎來反撲，隊長陳傑憲把握機會敲出適時長打，5局打完雙方暫時將比分維持1比1。