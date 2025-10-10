運動雲

系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多

▲系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多。（圖／達志影像／美聯社）

▲系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

國家聯盟分區系列賽第4戰，道奇在延長11局下半2比1氣走費城人，最終以3勝1敗的成績挺進聯盟冠軍系列賽；道奇當家球星大谷翔平以第一棒、指定打擊身份全場先發，4打數無安打、1次敬遠、2次三振，連續兩戰未敲出安打，季後賽累積打擊率降至0.148。

儘管陷入低潮，道奇仍在主場拿下關鍵勝利；賽後結束了香檳派對慶祝的喜悅時刻，大谷受訪時露出微笑表示：「雖然這場比賽直到最後都不知道結果會如何，但能夠晉級真的很開心，接下來會為下一輪繼續努力。」

回顧這場持續到延長11局的激戰，大谷讚嘆道：「雙方的投手群都表現得非常出色，我們這邊的牛棚，還有先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也是，一直堅持到最後，沒有讓對手得分，是非常精彩的投球表現。」

談到連續第三次參加季後賽香檳派對的心情時，他笑著說：「無論幾次都很好，希望下一輪也能再來一次，今天因為全力以赴而感到開心，但接下來要馬上調整心情，明天開始重新集中精神。」

大谷在4場分區系列賽中僅敲出1支安打，陷入罕見的打擊低潮，不過他並未氣餒，坦言道：「對左打者來說，有時候打席中真的無法如願，對手失分少，也投出許多具有季後賽代表性的精彩投球。」

最後，大谷談到球隊現階段的氣勢與團隊精神時指出：「投手群都盡量把失分壓到最低，帕赫斯（Andy Pages）在最後也展現了想讓比賽有所突破的堅強打擊姿態，比賽並不總是能輕鬆取勝，但像今天這樣的勝利若能持續下去，前方的路就會越來越清晰。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

