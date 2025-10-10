▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1 羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10日於主場迎戰費城人，在延長賽中以再見失誤氣走對手，最終以3勝1敗拿下國聯分區系列賽，連續兩年、隊史第17度晉級國聯冠軍系列賽；賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在記者會上親口透露，大谷翔平極有可能擔任聯盟冠軍系列賽第1戰的先發投手。

: https://t.co/E7novodxzu



Dave Roberts had a ton of praise for Tyler Glasnow and Roki Sasaki, and he explained his pitching decisions.
October 10, 2025

道奇將於14日開打聯盟冠軍系列賽，當被媒體問到首戰先發是否由大谷翔平擔綱時，羅伯斯微笑回應：「這件事我們還會再討論，但我想，應該會是那樣吧。」

這番話等同間接確認，大谷幾乎篤定獲得G1的登板機會。

不過，羅伯斯也保留了調整空間，他補充說道：「第2戰之後會有一天休息日，所以最終的輪值安排還不一定。」

這意味著道奇教練團仍會依投手群的恢復狀況與系列賽進度，再行微調。

For the 7th time under Dave Roberts, your Los Angeles Dodgers are headed to the #NLCS! pic.twitter.com/Yng4WwlhrN — SportsNet LA (@SportsNetLA) October 10, 2025

大谷翔平先前在5日分區系列賽第1戰先發登板，主投6局僅被擊出3支安打、失3分，投出多達9次三振，繳出精彩表現；這也是他生涯首度在季後賽登板，最終拿下勝投，成功為球隊打下首戰勝基。

在整個系列賽中，道奇輪值依序安排了史奈爾（Blake Snell）於第2戰先發、山本由伸在第3戰登板、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投第4戰；若系列賽被逼入第5戰，原本計畫讓大谷再度登板，擔任關鍵戰的王牌投手。

如今道奇提前晉級，讓他得以充分休息，為聯盟冠軍系列賽第1戰做好準備。