啦啦隊風波連環爆！電豹女笑笑：破壞三觀的事一定會被爆出來

▲▼「浪LIVE電豹女」笑笑，人氣直線飆升。（圖／想想時間有限公司提供；笑笑臉書）

▲「浪LIVE電豹女」笑笑升任副隊長。（圖／想想時間有限公司提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」笑笑以甜美笑容與親和力聞名，自2023年奪下TPBL台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」徵選會冠軍後，人氣直線飆升，2025年成功加入Rakuten Girls樂天女孩，實現「棒籃雙棲」的夢想，更寫下最快完成跨聯盟紀錄的亮眼成績，她還將在2025-26賽季升任電豹女副隊長。

笑笑坦言接到通知那一刻，「腦袋一片空白、心臟狂跳，真的超級驚訝！但也非常感謝公司信任我，讓我有機會嘗試副隊長的角色。」

笑笑認為，從隊員變副隊長最大的不同是「責任感」。她笑說，「我本來就很雞婆，平常看到小細節都會忍不住提醒大家。現在只是更要主動觀察，幫助隊長小楓讓團隊更好。」

▲▼「浪LIVE電豹女」笑笑，人氣直線飆升。（圖／想想時間有限公司提供；笑笑臉書）

▲笑笑人氣直線飆升。（圖／想想時間有限公司提供）

新賽季即將到來，笑笑形容自己是「溫和型輔助派」如果有需要當黑臉，也要當讓人覺得舒服的黑臉，希望可以理性溝通。」

近年來，啦啦隊產業熱度飆升，同時也頻傳爭議話題。對此笑笑態度明確，「大家應該都有認知，身為公眾人物就要有社會責任。破壞三觀的事，在這年頭一定會被爆出來。」她語氣誠懇地說，「希望大家都能珍惜現在擁有的一切，不要被誘惑毀掉自己的努力。」這番直率言論，不僅獲得粉絲大讚「夠真」、「敢講」，也讓她在眾多啦啦隊女孩中顯得特別有自覺與格局。

▲▼「浪LIVE電豹女」笑笑，人氣直線飆升。（圖／想想時間有限公司提供；笑笑臉書）

▲「浪LIVE電豹女」笑笑以甜美笑容與親和力聞名。（圖／取自笑笑臉書）

笑笑不僅是應援甜心，更是綜藝節目的「能量小太陽」。近期她在熱播節目《最強的身體》中擔任「訪問小天使」，以機智反應與暖心互動讓選手秒回血，觀眾更敲碗，「下一集也要看到她！」

日前笑笑在樂天女孩賽後表演中驚喜開口獻唱《夜空中最亮的星》，實力派歌聲引發網友瘋傳，留言狂刷「真的唱得超好聽」、「根本全能女神！」。面對即將到來的新賽季，笑笑滿懷信心地說，「希望自己能成為讓人安心、值得信任的副隊長，也希望用笑容和努力讓大家都更喜歡電豹女。」

▲▼「浪LIVE電豹女」笑笑，人氣直線飆升。（圖／想想時間有限公司提供；笑笑臉書）

▲笑笑在樂天女孩賽後表演中更驚喜開口獻唱《夜空中最亮的星》歌聲甜美。（圖／想想時間有限公司提供）

關鍵字： TPBL桃園台啤永豐雲豹電豹女

