運動雲

>

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿礒江厚綺。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿為進一步強化球員培育體系，將自2026球季起正式把二軍主場自嘉義遷移至桃園。同時，球團也將全面更新現有訓練設施，並進一步強化組織體制，致力於打造更完善的發展環境，專注培育未來的棒球人才。

樂天桃猿為進一步培育承擔台灣棒球未來的優秀人才，決定自下個球季起，將二軍主場自嘉義遷移至桃園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次遷移將使一軍與二軍能夠在相同的環境與設施中進行訓練，促進球員與教練團之間更緊密的溝通與協作，並建立能夠細緻掌握球員狀況的管理體系。同時，一、二軍球員之間的互動也將更為活躍，形成互相激勵、共同成長的環境。

此外，藉由充分運用升級後的樂天桃園棒球場設施，不僅能為一軍球員提供更優質的訓練條件，也能讓二軍球員在更完善的環境中接受培訓，全面提升球隊整體戰力。

強化訓練設施與培育環境

隨著二軍主場遷移至桃園，樂天桃猿也將全面更新訓練設施與相關設備，以進一步強化選手培育體系。

具體而言，球團將在左外野看台下方規劃大型訓練空間與室內練習場，並依據最新的運動科學研究成果，打造完善的訓練環境，協助球員提升身體素質與競技能力。此外，球場將會導入國際頂級職業聯盟廣泛採用的最新數據分析系統——TRACKMAN透過此系統，可更精準測量每位球員的投球與擊球數據，讓教練團能根據科學數據進行個別化指導與訓練調整，進一步提升球員整體實力與球隊競爭力。

關於組織體制調整　

樂天桃猿球團宣布，現任營業本部長礒江厚綺將正式出任球團處處長。

礒江於2008年與La new熊隊結緣後，開始學習中文；2011年加入Lamigo桃猿應援團，2016年進入球團任職以來，歷任翻譯、球場活動經理等多項職務，累積了豐富的現場經驗與廣泛的人脈。未來，他將善用其優秀的溝通能力與跨文化協調經驗，持續為球隊戰力強化與組織發展貢獻力量。

同時，自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑先生，將轉任球團顧問，持續以其專業與經驗協助打造更具競爭力的組織體系，推動球團整體水準再提升。

自樂天集團正式接手桃猿球團運營以來，即將邁入第七年。期間我們在深入了解台灣棒球文化的過程中，也曾面臨許多挑戰。然而，因為有選手、10號隊友、工作團隊、以及桃園市政府、中華職業棒球大聯盟與在地民眾等各界的支持，我們才能一路走到今天。

未來，球團將不僅著眼於短期與中期的成果，也將積極投入長期資源與規劃，透過完善的育成體系持續提升球隊整體實力。此外，包含11月預定舉辦的桃園亞洲職棒交流賽在內，球團將積極創造跨國交流與強化訓練的機會，致力打造能在世界舞台上競爭的球隊，最終為台灣代表隊及整個台灣社會作出貢獻。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

熱門新聞

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

2李珠珢期待與球迷再相見

3洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽

4大谷妻真美子再度現身主場應援！

5道奇橫掃失利！2：8遭費城人扳回一城

最新新聞

1TPBL夢想家本季口號「New Era」

2胡金龍挑戰賽平常心迎戰樂天

3桃猿二軍遷回桃園！人事同步異動

4沈鈺傑傳請辭？桃猿球團澄清

5運動部推青春動滋券優惠！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366