洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

▲多倫多藍鳥擊敗紐約洋基闖進美聯冠軍賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥今（9）日擊敗紐約洋基，系列戰以3勝1敗取勝，睽違9年重返美聯冠軍賽。這場比賽，藍鳥以牛棚日戰術全面出擊，全隊8名投手輪番登板，合力壓制洋基強悍打線，最終收下勝利。

面對洋基新人右投施特利特（Cam Schlittler），藍鳥首局即展開攻勢，1出局後攻佔二壘，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出沿右外野線的安打，幫助球隊率先得分。

雖然在中段被洋基追成1比1平手，但第5局藍鳥打線無人出局連續安打攻占一、三壘，史普林格（George Springer）再擊出中外野犧牲飛球再度超前。

7局上，藍鳥在2出局二、三壘有人時，魯克斯（Nathan Lukes）擊出中間方向關鍵2分打點安打，將比分拉開至4比1，奠定勝基。

在投手調度上，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）展現大膽用兵，先發巴蘭德（Louis Varland）主投1.1局無失分後退場，接著第2任投手弗勒哈提（Mason Fluharty）雖被敲出追平全壘打，但3個出局數全靠三振解決。

此後多明奎茲（Seranthony Domínguez）、勞爾（Eric Lauer）、羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、里托（Brendon Little）、費雪（Braydon Fisher）接連投出無失分內容，最後由第8任投手霍夫曼（Jeff Hoffman）在8局壘上有人危機時登板，共投1.1局完成比賽收尾，終場比數5比2藍鳥獲勝。

藍鳥的「奇策」也在關鍵時刻奏效，6局上藍鳥僅以2比1領先時，施耐德在1出局情況下選擇故意敬遠洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），寧願讓對手得到同分潛在跑者，也不冒險與這位強打正面對決，結果這一戰術立刻發揮作用，後續打者貝林傑（Cody Bellinger）擊出左外野飛球出局，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也擊成二壘滾地球結束半局，無失分退場。