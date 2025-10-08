詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

▲詹姆斯因臀部神經刺激將缺席整個季前賽，湖人盼他能趕上開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）的「第二次決定」最終只是行銷活動，確定還不會退休，他卻傳出健康隱憂。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，詹皇因臀部神經受到刺激，「很可能缺席整個季前賽」，湖人將採取保守策略，目標是讓他能在10月22日開幕戰對勇士時完全康復。

查拉尼亞透露，詹姆斯自訓練營展開以來就因相同問題缺陣，不過近期已逐步增加訓練量。球隊內部共識是寧可延後登場，也要確保健康。主帥瑞迪克（JJ Redick）先前就明言，新賽季將在出場管理上「格外謹慎」，不會為了季前賽冒風險。

▲主帥瑞迪克強調會謹慎管理詹皇出賽，健康是球隊首要考量。（圖／達志影像／美聯社）

湖人還剩4場季前賽熱身賽，預計會讓詹姆斯持續休養。即將滿41歲的他，仍是球隊戰術核心之一，過去幾年也多次受到腳、腳踝與小腿傷勢困擾。儘管如此，他在邁入生涯第23季仍維持頂級水準，這在NBA史上極為罕見。

若詹皇確定不打整個季前賽，他將得在例行賽開幕後慢慢找回比賽節奏。以他的經驗與狀態來看，這或許不構成太大問題，但年齡仍可能讓恢復速度受限。《ESPN》指出，湖人仍留有一線彈性，若恢復狀況理想，他或許能在10月18日最後一場季前賽短暫亮相。