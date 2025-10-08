運動雲

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

▲崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊救援投手崔南（Blake Treinen）在國聯分區系列賽第2戰險些釀禍，讓球隊教練團的信任動搖。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）8日（台灣時間）受訪時坦言，崔南雖擁有輝煌資歷，但前一戰的表現「讓人看不到他以往的強勢」。

道奇在第2戰以4比1領先進入9局，羅伯斯派出崔南上場關門，未料他完全失去準星，未抓下任何出局數就被敲出3支安打、失掉2分，比賽一度陷入危機。隨後改由維西亞（Alex Vesia）與佐佐木朗希接手救援，才驚險守住勝利。

現年37歲的崔南，去年季後賽繳出亮眼成績，9場登板累積2勝、2中繼、3救援成功、防禦率僅2.19，是球隊奪下世界大賽冠軍的重要功臣。不過本季狀況起伏，進入9月後投球內容明顯不穩，12場出賽吞下1勝5敗、防禦率高達9.64。

羅伯斯指出：「在昨天比賽之前，我認為他的狀態其實不錯。崔南在重要時刻有過非常多的成功經驗，也有出色的職業生涯，但昨天那場比賽，我沒看到那份力量。我過去多次見過他展現那樣的壓制力……」語氣中流露失望。

他也坦言，將重新評估崔南在牛棚中的角色與使用時機，「我們會繼續觀察他的身體狀況與狀態，再決定接下來的安排。」

