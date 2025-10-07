運動雲

9、10月投打MVP出爐！威能帝、吉力吉撈鞏冠獲獎

▲▼ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今（7）日公布9、10月投打最有價值球員（MVP），樂天桃猿洋投威能帝以壓倒性14票拿下投手MVP，味全龍強打吉力吉撈．鞏冠則以8票獲選打擊MVP。

桃猿王牌洋投威能帝在9、10月共先發5場，全數拿下勝投，繳出5勝0敗、防禦率僅0.26的驚人數據，期間主投35局僅失1分，送出37次三振、僅6次四壞球。

威能帝以14張媒體選票壓倒性勝出（羅戈獲2票），拿下單月投手MVP。他穩定的表現讓球隊在爭奪季後賽席次的關鍵期保持競爭力，也讓教練團盛讚是「最值得信賴的先發王牌」。

味全龍強打捕手吉力吉撈．鞏冠9、10月火力兇猛，24場出賽共敲出22支安打、8發全壘打，貢獻16分打點，攻擊指數（OPS）高達0.896，成為龍隊火力輸出的穩定支柱。

他在媒體投票中拿下8票，擊敗隊友李凱威（3票）、台鋼顏郁軒（3票）與中信許基宏（2票）。

【9、10月MVP投票結果】

投手MVP：威能帝（樂天桃猿）14票

羅戈（中信兄弟）2票

打擊MVP：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）8票 

李凱威（味全龍）3票

 顏郁軒（台鋼雄鷹）3票

 許基宏（中信兄弟）2票

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍隊提供）

