9局短打佈陣靈感來自羅哈斯　貝茲：有機會阻止就該行動

▲▼道奇貝茲。（圖／路透）

▲貝茲。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇內野手貝茲（Mookie Betts）今（7）日在對費城人的分區系列賽G2以先發第2棒、游擊手身分出場，賽後，他回顧了在9局時透過短打防守佈陣成功化解危機的關鍵場面。

當時道奇以4比1領先進入第9局，後援投手崔南（Blake Treinen）上場卻挨3支安打失2分後退場，留下無人出局二壘有人的危機，替換左投維西亞（Alex Vesia）緊急登板。

此時對方打者史托特（Bryson Stott）試圖以短打推進，讓比賽形成一出局、三壘有人局面，他的球沿著三壘線滾出，三壘手蒙西（Max Muncy）迅速衝上前處理，並立刻傳給補位到三壘壘包的游擊手貝茲，貝茲成功觸殺二壘跑者卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos），化解了一觸即發的危機。

賽後，蒙西透露這套短打防守佈陣其實是由貝茲事先提出的，貝茲笑著說：「那只是我學到的一個東西而已，這要感謝羅哈斯（Miguel Rojas）。」他表示，這項靈感來自自己在防守上的師父羅哈斯。

他回憶：「本季對天使的比賽中也遇過相似情況，當時我問他『像這種關鍵時刻，該什麼時候採取行動？』羅哈斯還有內野守備教練給了我很多建議，教我如何判斷情勢，這次我相信自己的判斷，做出決定並付諸行動。」

貝茲接著說：「那個時候是『要嘛成功，要嘛失敗』的局面，如果被追平，整個比賽節奏一定會倒向他們，所以只要有阻止的機會，我就必須採取行動。」他強調，這是基於瞬間判斷所做出的決定。

▲▼道奇貝茲。（圖／路透）

他也回憶那個驚險的守備過程：「老實說，我直到到達壘包的那一刻才看到蒙西，因為我全力衝刺，根本沒注意到他，等我意識到時，一切都在瞬間發生，我接到球、觸殺、倒地，一切就在那一瞬間結束，那真的是極快的反應。」

道奇最終在9局下成功守住1分領先，以4比3險勝，在客場連下兩城，率先取得聽牌優勢，9日於主場進行的第3戰，貝茲表示：「對手會帶著飢渴的鬥志全力迎戰，我們絕不能鬆懈，只要稍有怠慢，就可能被一口氣翻盤，我們必須時刻做好準備，保持那股求勝的飢餓感。」

【泰格與雪兒】學長好貼心

