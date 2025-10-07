中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

▲中職好姻緣牽線現場（圖／翻攝Threads／愛爾達體育家族）

記者葉國吏／綜合報導

台鋼雄鷹在今年例行賽最後一場比賽中，雖然未能進季後賽，但球隊卻以逆轉勝擊敗味全龍，展現不屈精神。而比賽中，葉保弟更是以生涯首支3分全壘打，奪得MVP殊榮，賽後頒獎儀式卻意外成為「球場牽線」的奇妙舞台，吸引全場目光。

比賽結束後，葉保弟因逆轉全壘打成為焦點。然而在頒獎時，電視牆先捕捉到一位女球迷手持「我單身」毛巾的畫面，緊接著又切換到一位男球迷，他舉著海報，上面寫著「今天我生日好想脫單」。這巧妙的畫面連結，瞬間引發現場爆笑和驚呼，導播更貼心地用分割畫面讓兩人同時出現在屏幕上。

這段「脫單」插曲迅速在網路引發熱議，尤其是那位「單身男球迷」賽後透露，已成功聯繫到「單身女球迷」，消息一出就引來網友紛紛留言祝福。有球迷幽默表示，這場比賽不僅是球賽，更像是一場真人版的配對節目，甚至有人建議，未來如果兩人能修成正果，婚禮上一定要邀請葉保弟擔任證婚人。

而這場比賽也讓台灣職棒球場多了個有趣的話題：原來除了看球賽，還可能找到人生伴侶。球迷們笑稱這是「中職版來電50」的最佳案例。有人更開玩笑說，結婚當天不僅要請葉保弟證婚，還得邀請吉祥物「一粒」跳起保弟的應援舞助興。