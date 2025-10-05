黑豹旗／木柵高工抽中大理高中　隊長李柏諺笑稱「原本想抽穀保」

▲木柵高工隊長李柏諺。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽5日舉行抽籤記者會，木柵高工抽中台北市大理高中，首戰就將強碰木棒球隊。隊長李柏諺笑說：「原本是想抽到穀保家商的。」

抽籤現場氣氛熱烈，台北商大抽中去年冠軍穀保家商，被譽為本屆「籤王」，並從去年「籤王」手中接下「籤王重擔我承擔」的背帶。雖然面露苦笑，但現場其實也有社團球隊希望首戰挑戰木棒組強權。當李柏諺抽到大理高中時，他不禁笑了出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李柏諺受訪時笑著表示：「原本目標是穀保家商，能打到準職棒選手的球，機會難得。雖然穀保沒抽到，但大理也很好！」他對大理高中的第一印象，就是味全龍「星二代」投手曹祐齊。

對於抽籤結果，木柵高工球員群組討論熱烈。李柏諺說：「大家都很開心，沒有責怪我。群組剛剛還在說想抽到木棒組，當穀保被抽走後，就有人提到普門或大理，結果真的抽中大理。能在這個比賽中對上木棒組的機會很難得。」

他笑說，面對木棒球隊會抱著「看球來不及反應的心情」，但也會好好享受比賽。「應該會很快（笑）。」回顧去年的黑豹旗，他透露：「當時我高二，因為練球遲到，教練沒讓我上場，印象非常深刻。國中時每場都先發，上高中第一場沒上場真的很不習慣。」