黑豹旗／臺北商大抽中「籤王」穀保家商　張棋傑笑稱可以去買樂透

▲2025中信盃黑豹旗記者會，北市臺北商大抽中籤王，即將對戰去年冠軍新北穀保家商。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

第13屆黑豹旗高中棒球賽開幕記者會5日在台北三創盛大舉辦，抽前儀式也同步在場中進行，眾所矚目的「籤王」終於揭曉：由臺北商大抽中上屆冠軍、傳統勁旅穀保家商；代表球隊抽籤的張棋傑受訪時笑說，看到號碼跳出來的一瞬間「整個人都慌了」，但也興奮表示希望穀保能派出最強陣容。

張棋傑坦言，當下看見「2號」代表穀保家商出現在手中籤紙時，腦中一片空白，「看到數字出來就有點慌亂，真的很緊張，不過這也是一種榮幸，能抽到最強的對手，真的很開心。」

身為陣中少數具備投打雙能的球員，他對於首戰遭遇冠軍強權毫不畏懼，反而抱著挑戰心態，「平常比賽也很難遇到這麼強的對手，所以我覺得很珍貴；希望能留下高中最後一次黑豹旗最難忘的回憶。」

談到抽中「籤王」的心情，他最後語帶玩笑說自己運氣太好：「以前玩什麼都沒那麼幸運，這次真的有預感會抽到穀保，結果還真的中了，可以去買樂透了！」

▲2025中信盃黑豹旗記者會，北市臺北商大抽中籤王，與去年籤王中正預校合照。（圖／記者李毓康攝）