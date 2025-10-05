林智勝澄清湖終戰！台鋼送木雕誠意滿滿　洪一中領前隊友祝福

▲▼台鋼球團贈送給林智勝的紀念禮物誠意滿滿。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

林智勝「巡禮之旅」最終站5日來到台鋼雄鷹主場澄清湖球場，這座球場對他意義非凡。自9月7日舉行引退賽後，林智勝雖降至二軍名單，但在球季結束前仍持續隨味全龍一軍出征，展開象徵感謝與告別的巡禮，逐一造訪各球場與球迷道別。味全例行賽最後一戰正是在台鋼雄鷹主場進行，也成為他職棒球員身份生涯巡禮的終點站。

台鋼球團特別為林智勝準備象徵榮耀與回憶的「智勝海韻」木雕紀念品，並精心挑選出七顆具有特殊意涵的比賽用球，由昔日總教練洪一中與多位前隊友親手致贈，場面溫馨感人。

這件名為「智勝海韻」的木雕紀念品，以櫸木雕琢林智勝的故鄉台東海岸線為主體，象徵他從故鄉啟程的棒球夢。作品中以湛藍海水映照回憶深處的浪濤，中央點綴澄清湖球場的紅土，排列成「31」字樣，代表他在職棒生涯中最具代表性的背號。木雕表面嵌入「CPBL」徽章，象徵林智勝在中華職棒締造無數紀錄、跨越世代的榮耀時刻。

林智勝的職棒生涯起步於澄清湖球場，2004年至2010年期間效力於La new熊，當時球隊主場正位於高雄。為了重現他職業生涯的重要篇章，台鋼球團特別準備七顆象徵不同里程碑的比賽用球，邀請曾與他並肩作戰的教練洪一中、蔡昱詳，以及隊友郭永維、王躍霖、王柏融、杜家明一同代表贈送。

這七顆比賽用球分別象徵林智勝的重要時刻：2004年他加入中職的初登場賽球，標誌著職業生涯的開端；2006年台灣大賽用球，紀念他首次奪得總冠軍；同年亞洲職棒大賽的比賽球，象徵La new熊代表中職在東京拿下亞軍的榮耀；2007年聯盟開幕戰用球，代表他首次參與開幕戰；2008年季後挑戰賽的比賽球，見證他帶領球隊挺進季後賽；2009年明星賽用球，紀錄他首次榮膺明星賽MVP；以及同年全壘打大賽冠軍戰用球，象徵他以火力寫下高峰。

