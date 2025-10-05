國王末節反撲10分逆轉雲豹　林書緯掌控節奏展防守價值

▲新北國王林書緯。（圖／TPBL提供）

TPBL季前熱身賽今（5）日於屏東縣立體育館畫下句點，壓軸戰由上季總冠軍新北國王出戰桃園台啤永豐雲豹。雲豹雖缺少主力克羅馬，仍在上半場打出強勢攻勢，但國王下半場火力全開，第3節轟進6記三分球逆轉戰局，決勝節由林彥廷與沃許本領軍拉開比分，最終以99比89逆轉取勝。

雲豹開賽氣勢十足，洋將麥卡洛與迪亞洛攜手主導禁區，首節合拿14分、12籃板，幫助球隊以44比37領先結束上半場。不過下半場風雲變色，國王外線火力全面甦醒，第3節團隊轟進6記三分球，瞬間扭轉戰局。

進入末節，國王持續壓制對手攻勢，林彥廷、沃許本聯手發動快攻反擊，成功擴大領先至雙位數，最終穩穩守住勝利。

賽後國王總教練約翰表示，本周對球隊而言是艱苦的一周，但對球員在關鍵時刻的表現感到滿意。他特別稱讚林書緯在控場與防守端的貢獻，籃球不只是得分，防守同樣是致勝關鍵。

國王在熱身賽收官戰打出冠軍級韌性，為新賽季開幕戰注入信心。TPBL新球季將於10月11日在新莊體育館展開，由新北國王坐鎮主場迎戰高雄全家海神，冠軍與挑戰者再度正面交鋒，勢必掀起新賽季第一波高潮。