運動雲

>

黑豹旗回憶殺！　張祖恩笑談「林昱珉經典怒吼」：只想逆轉贏穀保

▲黑豹旗學長張祖恩出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黑豹旗學長張祖恩出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

第13屆黑豹旗高中棒球賽開幕記者會5日在台北三創盛大舉辦，特別邀請到中信兄弟投手張祖恩現身，重回他高中時期參加黑豹旗的記憶；談起最難忘的一場比賽，他馬上提及：「應該大家都記得吧？就是對穀保家商那一場，林昱珉學長怒吼的那次。」

想逆轉穀保卻成「經典一吼」畫面

[廣告]請繼續往下閱讀...

張祖恩高中就讀興大附農，連續3屆代表學校出征黑豹旗；2020年4強戰對上強敵穀保家商，穀保左投林昱珉投出再見三振幫助球隊6比4贏球後，情緒激動怒吼慶祝，畫面被轉播捕捉成經典鏡頭，張祖恩回憶：「那半局我們其實有機會逆轉，我當下只是覺得很可惜，根本沒注意到他有吼，後來是看到網路影片才知道。」

勉勵學弟突破4強：「要比學長更強！」

身為興大附農學長，張祖恩也特別對母校學弟送上祝福；他指出，近年學弟們表現也很亮眼，「我打黑豹旗時最好的成績是4強，希望他們能超越我們。」

談到當年在黑豹旗的目標，張祖恩回憶道，「一、二年級時，都是學長在帶，高三時目標更明確，每年遇到東體都輸球，所以複賽遇到他們，一定要贏下來，這是當時的目標。」

走過傷勢低谷：重新定義「為什麼打球」

進入職棒後，張祖恩在中職舞台展現潛力，但開季初遭遇重大傷勢，目前仍在復健期，對於未來，他語氣堅定：「目標就是健康回到球場，珍惜每一次能打球的時光。」

最後他也勉勵正在為夢想努力的年輕球員：「我們是因為喜歡，才去打棒球，不是因為要打棒球，才去打。」這句話簡單卻真誠，道出他一路從黑豹旗走進職棒的初心。

關鍵字： 中信兄弟林昱珉張祖恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

道奇日本雙星夢幻連線創歷史　大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

道奇日本雙星夢幻連線創歷史　大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

熱門新聞

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

2大谷翔平季後賽首勝寫紀錄

3大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K

4「令和大魔神」佐佐木朗希奪首救援

5羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

最新新聞

1台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

2臺北商大抽中「籤王」穀保家商

3木柵高工隊長李柏諺笑稱「原本想抽穀保」

4林智勝澄清湖終戰！台鋼送精緻木雕與7紀念球

5新北國王末節反撲10分逆轉雲豹

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366