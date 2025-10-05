黑豹旗回憶殺！　張祖恩笑談「林昱珉經典怒吼」：只想逆轉贏穀保

▲黑豹旗學長張祖恩出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

第13屆黑豹旗高中棒球賽開幕記者會5日在台北三創盛大舉辦，特別邀請到中信兄弟投手張祖恩現身，重回他高中時期參加黑豹旗的記憶；談起最難忘的一場比賽，他馬上提及：「應該大家都記得吧？就是對穀保家商那一場，林昱珉學長怒吼的那次。」

想逆轉穀保卻成「經典一吼」畫面

張祖恩高中就讀興大附農，連續3屆代表學校出征黑豹旗；2020年4強戰對上強敵穀保家商，穀保左投林昱珉投出再見三振幫助球隊6比4贏球後，情緒激動怒吼慶祝，畫面被轉播捕捉成經典鏡頭，張祖恩回憶：「那半局我們其實有機會逆轉，我當下只是覺得很可惜，根本沒注意到他有吼，後來是看到網路影片才知道。」

勉勵學弟突破4強：「要比學長更強！」

身為興大附農學長，張祖恩也特別對母校學弟送上祝福；他指出，近年學弟們表現也很亮眼，「我打黑豹旗時最好的成績是4強，希望他們能超越我們。」

談到當年在黑豹旗的目標，張祖恩回憶道，「一、二年級時，都是學長在帶，高三時目標更明確，每年遇到東體都輸球，所以複賽遇到他們，一定要贏下來，這是當時的目標。」

走過傷勢低谷：重新定義「為什麼打球」

進入職棒後，張祖恩在中職舞台展現潛力，但開季初遭遇重大傷勢，目前仍在復健期，對於未來，他語氣堅定：「目標就是健康回到球場，珍惜每一次能打球的時光。」

最後他也勉勵正在為夢想努力的年輕球員：「我們是因為喜歡，才去打棒球，不是因為要打棒球，才去打。」這句話簡單卻真誠，道出他一路從黑豹旗走進職棒的初心。