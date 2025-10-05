運動雲

海神開季前傷病潮！8壯士打熱身賽　吳曉謹砍23分全本土退戰神

▲▼高雄海神吳曉謹。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神吳曉謹。（圖／高雄海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊5日交手台新戰神隊，因傷兵緣故此役僅登錄8人，全隊將士用命，展現拚勝意識，團隊飆進11記三分彈，其中吳曉謹23分含5記三分球，呂威霆也繳出「雙十」18分、12籃板表現，終場93比79力克台新戰神。

海神隊首節外線點點開花，單節6記三分球，吳曉謹包辦3記，胡瓏貿、呂威霆、陳懷安各有挹注，並把握轉換快攻機會取得34比24領先。戰神隊次節起也改用全本土，末節海神趁勝追擊，以23比17攻勢甩開戰神。

海神艾德、施晉堯前役受傷，凱帝腰部不適，詹姆斯腳踝扭傷，于煥亞側腹不適，此役8名全本土球員上場都有得分建樹。呂威霆「雙十」18分、12籃板，胡瓏貿17分、7籃板、5助攻、2抄截，陳懷安10籃板、8分、5助攻。

▲▼高雄海神吳曉謹。（圖／高雄海神提供）

總教練費雪感謝戰神放上本土球員，讓此戰由雙方本土有所發揮，並肯定子弟兵攻防兩端都有執行到位，展現做好準備，迎接賽季展開的企圖。

吳曉謹開賽手感火燙，半場18分含4記三分球，全場斬獲23分外帶3籃板，助攻、抄截各2，「知道今天沒有洋將，還是要把該做的做好，做到教練要的東西，機會就會在我們這邊。」

魏莨哲職業賽場首度與弟弟同場較勁，兩人都打出好表現，魏莨哲繳9分，籃板、助攻、抄截各1，他說很享受過程，並讚美弟弟此役表現，「他的積極也燃燒起我的鬥志，畢竟我是二年級生了，希望自己能多點經驗更沉穩，希望能夠幫助球隊取勝。」

