大谷翔平優質先發展MVP本色　美媒狂讚：世界最優秀投手之一

▲大谷翔平生涯首場季後賽先發就投出9次三振，展現王牌身手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大谷翔平生涯首場季後賽先發就投出強勢表現，他今（5）日於國聯分區系列賽首戰登板，主投6局送出9次三振、被敲3安打失3分，繳出優質先發（QS）內容。雖在第2局遭遇亂流，但迅速回穩，靠強大的控球與變化球壓制對手，美國媒體一致盛讚，他體現了MVP本色。

大谷首局就展現王牌氣勢，先讓費城人開路先鋒透納（Trea Turner）揮空三振，再讓施瓦伯（Kyle Schwarber）擊出右外野飛球，接著逼哈波（Bryce Harper）打出投手滾地球，完美三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過第2局他先保送鮑姆（Alec Bohm），再被馬許（Brandon Marsh）擊出安打，隨後遭瑞爾穆託（J.T. Realmuto）掃出右中外野三壘安打，一口氣失掉兩分。當時道奇右外野手特奧斯卡（Teoscar Hernández）不積極的防守，還遭美媒痛批，大谷之後再被貝德（Harrison Bader）犧牲飛球送回第3分。

即便落後，大谷迅速調整節奏，從第3局起重新主宰戰局。連兩局讓對手三上三下，第5局雖投出觸身球與被安打上壘，仍化解危機；第6局更封鎖對方中心打線，最終用89球完成6局投球，飆出9K、3失分。

▲美媒盛讚，「大谷再次證明自己是世界最強投手之一。」（圖／達志影像／美聯社）

道奇主題播客節目《The Incline》在社群平台X發文大讚，「大谷在季後賽首戰投出9K，這正是MVP精神的最佳體現！」《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）也表示，「除了第2局的失分，大谷整場比賽的投球都非常出色。」

以「投球忍者（Pitching Ninja）」聞名的MLB官方投球分析師佛里德曼（Rob Friedman）特別點出，「大谷投出9次三振，他的曲球今晚製造了7次揮棒、6次落空（揮空率高達86%）。」另一位記者哈里斯（Blake Harris）更說，「他再次提醒世人，為什麼他依然是世界上最優秀的投手之一。」