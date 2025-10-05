運動雲

大谷驚人心態切換像「身體住了2個人」　羅伯斯：我們正見證歷史

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在季後賽首戰繳出6局9K奪生涯首勝，羅伯斯盛讚「史無前例」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大谷翔平今（5）日於國聯分區系列賽首戰以「第一棒、投手」身分二刀流出擊，率領道奇逆轉擊敗費城人，奪下個人季後賽生涯首場勝投。雖然打擊4打數無安打、吞下4K，但他繳出6局9K、僅失3分的優質先發。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後激動表示，「這是前所未有的，我們正在見證歷史！」

羅伯斯難掩興奮地說，「沒有人能在那種層級，同時做到他所做到的事。他就像一個身體裡有兩個人一樣。」他強調，大谷此役雖然打擊陷入低潮，但投手心態切換極快，「從首局的3分失分穩住局面，投滿6局幫助球隊。這種切換能力不是一般人能做到的，我認為我們正在見證歷史。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯表示，「大谷像一個身體裡住著兩個人，我們正在見證歷史。」（圖／達志影像／美聯社）

大谷在第2局丟掉3分後立刻回穩，第5局面對舒瓦伯（Kyle Schwarber）投出致命曲球三振對手後，握拳怒吼。最終他用89球投完6局，送出9次三振、1次四壞，只被敲3支安打。羅伯斯指出，「他的投球狀況越來越好，球速、控球都沒下滑。我原本希望他能多撐幾局，結果他投完6局，已經完全完成我們交付的任務。」

雖然大谷在打擊端4打數掛零，但羅伯斯反而更看重他在投手丘上的專注與心理素質，「不可能場場完美。雖然他前面掉了3分，但之後沒有再失分，完成了優質先發，還拿下勝投。這支球隊的特點就是『有人會挺身幫助隊友』，今天的勝利就是團隊合作的結果。」

