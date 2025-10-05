道奇日本雙星夢幻連線創歷史　大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

▲大谷翔平、佐佐木朗希。（圖／大聯盟官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平與佐佐木朗希上演夢幻聯動，道奇5日（台灣時間）上演「日本投手先發＋關門」戲碼，聯手擊敗費城人，拿下分區系列賽首勝。

美國職棒大聯盟（MLB）官網記者藍斯（Sarah Langs）指出，在季後賽中由日本球員於同一場比賽拿下「勝投」與「救援成功」，這是繼2013年美聯冠軍賽第6戰由田澤純一與上原浩治達成以來，史上第二次出現的組合。而由日本球員包辦「先發勝投」與「救援成功」，則是大谷翔平與佐佐木朗希首度締造的史上紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實在9局上半的第5個打席，大谷在打擊時耐心選球，最終選到四壞球保送，過程中還曾擺出短棒姿勢，為佐佐木爭取了寶貴的熱身時間。大谷賽後證實，自己在第9局擺出短打姿勢，是因為總教練羅伯斯（Dave Roberts）要他協助替佐佐木朗希爭取時間準備。

這短短的幾分鐘，卻可說是左右勝負的關鍵時刻。佐佐木也在賽後透露：「當時有跑者上壘，所以我才有一點時間可以準備。」

正是大谷這個「默默幫忙」的打席，讓佐佐木得以沉著調整，最終順利守下勝利，而大谷也因此成為本場比賽的勝利投手。