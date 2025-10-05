運動雲

>

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平5日（台灣時間）在國聯分區系列賽（NLDS）首戰登板，於敵地費城面對費城人隊，以史上首位「第一棒、投手兼指定打擊（DH）」身分先發出場，完成生涯季後賽首投。大谷主投6局，被擊出3支安打失3分，飆出9次三振，展現壓制力與調整能力。

在滿場噓聲中，大谷首局就強勢展開表演。首名打者透納（Trea Turner）遭他三振出局，與他爭奪全壘打王、最後僅差一支的舒瓦伯（Kyle Schwarber）被99英里（約159公里）內角速球逼成右外野飛球，隨後讓哈波（Bryce Harper）擊出投手滾地球，完成三上三下的完美開局。

不過第二局大谷出現亂流，先保送鮑姆（Alec Bohm），再被馬許（Brandon Marsh）敲出中外野安打，形成無人出局一、二壘。接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）轟出右中間方向適時三壘打，兩名跑者回壘得分，道奇陷入0比2落後。隨後又讓貝德（Harrison Bader）擊出左外野犧牲飛球，單局失3分。

第三局開始，大谷調整節奏，解禁拿手指叉球連續三振舒瓦伯與哈波，重拾主導權。第五局再度遇到危機，他因觸身球與安打形成一、二壘有人，但隨後讓特納擊出游擊直擊，接著再用曲球讓舒瓦伯揮空三振，大谷振臂怒吼、釋放情緒，成功脫險。

第六局，大谷面對昔日天使隊隊友馬許（Brandon Marsh）時，兩人短暫相視微笑，最後他以曲球讓對方揮空三振，完成6局投球任務。這一幕成為全場焦點，展現他在大賽舞台上的沉著與霸氣。

不過，身兼打者的大谷表現不理想，前5局的3個打席都遭費城人先發桑契斯（Cristopher Sánchez）三振，未擊出安打。

這場比賽是系列賽的關鍵首戰，大谷的「投打同場先發」是指定打擊制導入後季後賽史上第一次，同時他也成為史上首位在同一年度季後賽中既以投手身分先發，又以野手身分先發的球員。

這是大谷生涯首次在費城人主場「市民銀行球場（Citizens Bank Park）」登板，他一踏上球場便受到4萬5777名觀眾的巨大噓聲。進行熱身時，外野看台不斷傳出「Overrated！（被高估了！）」等嘲諷聲。當現場報出「Shohei Ohtani」名字時，噓聲更達到頂點，但大谷神情淡定，甚至舉手向觀眾致意，展現從容氣度。

關鍵字： 大谷翔平季後賽道奇隊洛杉磯棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

熱門新聞

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K

2大谷翔平季後賽首勝寫紀錄

3李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

最新新聞

1雙刀紀錄大谷翔平：相信自己能做到

2柯爾點名勇士新「致勝組合」！

3費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

4大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

5賈吉嘆「最後沒把工作做好」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366