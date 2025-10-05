大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平5日（台灣時間）在國聯分區系列賽（NLDS）首戰登板，於敵地費城面對費城人隊，以史上首位「第一棒、投手兼指定打擊（DH）」身分先發出場，完成生涯季後賽首投。大谷主投6局，被擊出3支安打失3分，飆出9次三振，展現壓制力與調整能力。

Shohei Ohtani Strikes-Out Kyle Schwarber with 2 on base, keeping the Dodgers alive, trailing 0-3 vs the Phillies.



Currently: 5IP | 3H | 3ER | 1BB | 7SO☚

Pitches-Strikes (77-53)#Dodgers #Phillies #大谷翔平 ⚾ pic.twitter.com/GEYzEPVCuR
October 5, 2025

在滿場噓聲中，大谷首局就強勢展開表演。首名打者透納（Trea Turner）遭他三振出局，與他爭奪全壘打王、最後僅差一支的舒瓦伯（Kyle Schwarber）被99英里（約159公里）內角速球逼成右外野飛球，隨後讓哈波（Bryce Harper）擊出投手滾地球，完成三上三下的完美開局。

不過第二局大谷出現亂流，先保送鮑姆（Alec Bohm），再被馬許（Brandon Marsh）敲出中外野安打，形成無人出局一、二壘。接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）轟出右中間方向適時三壘打，兩名跑者回壘得分，道奇陷入0比2落後。隨後又讓貝德（Harrison Bader）擊出左外野犧牲飛球，單局失3分。

第三局開始，大谷調整節奏，解禁拿手指叉球連續三振舒瓦伯與哈波，重拾主導權。第五局再度遇到危機，他因觸身球與安打形成一、二壘有人，但隨後讓特納擊出游擊直擊，接著再用曲球讓舒瓦伯揮空三振，大谷振臂怒吼、釋放情緒，成功脫險。

第六局，大谷面對昔日天使隊隊友馬許（Brandon Marsh）時，兩人短暫相視微笑，最後他以曲球讓對方揮空三振，完成6局投球任務。這一幕成為全場焦點，展現他在大賽舞台上的沉著與霸氣。

不過，身兼打者的大谷表現不理想，前5局的3個打席都遭費城人先發桑契斯（Cristopher Sánchez）三振，未擊出安打。

這場比賽是系列賽的關鍵首戰，大谷的「投打同場先發」是指定打擊制導入後季後賽史上第一次，同時他也成為史上首位在同一年度季後賽中既以投手身分先發，又以野手身分先發的球員。

這是大谷生涯首次在費城人主場「市民銀行球場（Citizens Bank Park）」登板，他一踏上球場便受到4萬5777名觀眾的巨大噓聲。進行熱身時，外野看台不斷傳出「Overrated！（被高估了！）」等嘲諷聲。當現場報出「Shohei Ohtani」名字時，噓聲更達到頂點，但大谷神情淡定，甚至舉手向觀眾致意，展現從容氣度。