「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

▲▼ 力亞士 。（圖／記者王真魚攝）

▲力亞士 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將昨（3）日作客味全龍，6局下因洋投力亞士連續投出兩記觸身球，引發味全總教練葉君璋不滿、場面一度緊張。雙方板凳清空，幸未進一步衝突。對於事件經過，力亞士賽後坦言「真的覺得莫名其妙」，不理解對方教頭的行為，「感覺他是對我有偏見歧視。」

回顧當下情況，力亞士先被敲安，又被判投手犯規，隨後連續擊中打者，葉總隨後上場，造成兩隊板凳清空，所幸衝突並未擴大。他表示，自己當時保持冷靜，「觸身球也是比賽的一部分，第一局我也被打者兩次打到，我們都沒說什麼。」

看到葉君璋衝出休息區，力亞士直言，「當下沒有太大想法，看他出來也不知道為什麼。他應該記得上次那個鞋子的事件吧？但我又沒跟他講過話。」

力亞士強調，自己並無惡意，「我沒有那種不好想法或偏見，我看他出來，也只是準備防備，就等你怎麼回應，但我沒真的做什麼，畢竟我是職業選手，知道何謂尊重。」他無奈表示，「不知道為什麼，感覺好像是總教練對我有偏見、歧視。」

事件當下雙方雖板凳清空，但沒有球員發生衝突。力亞士說，「我不懂為什麼要這樣，犯規也好、觸身也好，都是比賽的一部分。」

他感謝隊友第一時間上前保護，「當他（葉君璋）衝出來時，我們年輕球員也衝上去，是為了保護我。如果今天事情發生在其他人身上，我也會挺身而出。」

力亞士補充，「我們球員很年輕，這支球隊就像一家人，如果有人被打到沒人出聲，那還有誰能為他們挺身而出？」

針對力亞士的投球狀況，富邦總教練陳金鋒昨天坦言，投手當下確實情緒不穩定。「當然啦，連續兩顆一定會有一些情緒，大家誰都一樣。」

