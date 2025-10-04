▲他錯了！布恩駁斥藍鳥播報員 洋基藍鳥季後戰火未燃先爆。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基即將在2025年美聯分區系列賽（ALDS）中對上龍頭多倫多藍鳥，賽前火藥味已濃；前藍鳥捕手、現任球評馬丁尼茲（Buck Martinez）先前一句「洋基不是好球隊」的評論，引起洋基總教練布恩（Aaron Boone）強烈回應：「他錯了！」

Aaron Boone heard the comments from Blue Jays broadcaster Buck Martinez https://t.co/16DQKeS2SB pic.twitter.com/DQeiiW3i0n [廣告]請繼續往下閱讀... October 4, 2025

馬丁尼茲開砲：「我不在乎他們的戰績」

時間回到9月9日，馬丁尼茲在轉播中針對洋基發表犀利評論，他說：「洋基隊，他們不是一支好球隊，我不在乎他們的戰績。」

當時洋基戰績為80勝64敗；然而自那之後，他們以16勝5敗的強勢表現收尾，並在美聯外卡系列賽中擊敗紅襪，強勢晉級。

這番言論如今成為季後賽開打前的焦點話題，也讓布恩有了公開反駁的機會；布恩回應：「我們是一支非常出色的球隊。」

在系列賽開打前一天的記者會上，布恩主動提到外界質疑，明確表達對球隊的信心，「與這裡某些人的看法相反，我們是一支非常出色的球隊，」布恩說道。

他隨後被問及是否針對馬丁尼茲的評論作出回應，布恩坦言：「我知道巴克有些想法，那只是我在回應他的話而已，他錯了，但這不重要；我們得上場比賽、得表現出色，就像每年這個時候所有球隊都必須做的那樣。」

Aaron Boone on the Yankees: "Contrary to some thoughts up here [in Toronto], we're a really good team."



After a follow-up question: "I know Buck [Martinez] had some thoughts, that's all I was responding to. He's wrong." pic.twitter.com/M5v250lk9f — Yankees Videos (@snyyankees) October 3, 2025

例行賽藍鳥占上風 兩隊季後首度交手

多倫多在今年例行賽對戰洋基13場中取得8勝，贏得系列賽勝利，這是藍鳥自2021年以來首度在對戰中佔上風；不過，這兩支美聯東區勁旅過去從未在季後賽中交手，本次系列賽將是歷史首度對決。

布恩：球迷熱情將「加倍」 我們樂在其中

談到在多倫多比賽的氣氛，布恩最後表示，他完全預期球場會陷入沸騰狀態。

「我相信現場氣氛會非常熱烈，」布恩說，「我相信那會是一個很棒的比賽環境，我們之前在這裡打過許多重要的例行賽，知道這裡的球迷有多熱情，我預期明天的氣氛會更上一層樓，畢竟他們在等待外卡系列賽結束後，終於能迎來自己的系列賽；所以這是我們球員所珍惜、也期待的事情，我相信那將會是一個令人興奮且有趣的比賽環境。」