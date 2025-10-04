連莊主場開幕戰「彬彬姊妹」亮相　廉世彬與陳冠宇因滑板車成好友

▲臺中連莊小魔女啦啦隊，廉世彬（中）、高佳彬（右）。（圖／台中連莊提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣職業排球聯盟TPVL臺中連莊今（4）日將迎來主場開幕戰，專屬啦啦隊Little Witches小魔女韓籍人氣成員廉世彬昨晚開直播與粉絲互動，邀請新隊友高佳彬作為嘉賓組成「彬彬姊妹」，其中提到自己和樂天桃猿投手陳冠宇因「滑板車」而成為朋友。

廉世彬今年2月加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，憑藉可愛又親民的風格迅速成為隊內人氣成員，9月初時，TPVL臺中連莊也官宣她成為專屬啦啦隊Little Witches小魔女的首位韓籍成員，迅速引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Rakuten Girls廉世彬。（圖／樂天桃猿提供）

昨日晚間，廉世彬開直播與粉絲一同觀看中華職棒樂天桃猿對決統一獅的比賽，在觀賽過程中，她展示並享用自己喜愛的杏仁巧克力酥片與地瓜球，並笑稱「要給我廣告」。

廉世彬隨後宣傳臺中連莊本周活動，包括有「主場開幕戰」、「賽前見面會」、「賽後簽名會」，並預告4日比賽前將獻唱一首抒情歌曲，直言稍後直播結束就必須抓緊再練習。另外，5日賽前高佳彬也將帶來演唱。

她也讓觀眾票選隔日活動的造型，選項有髮飾、雙馬尾與波浪捲，廉世彬最後選定波浪捲搭配蝴蝶結髮飾，並展示髮飾有紫、紅、白等多種顏色，還透露過去因應援韓國職棒起亞虎隊，所以擁有許多紅色髮飾。

▲樂天桃猿陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

比賽來到後段，桃猿投手陳冠宇上場投球，廉世彬透露陳冠宇是她的朋友，因為他「曾經借給我滑板車」。直播隨後出現有趣插曲，廉世彬被觀眾指出長得像《寵物當家》裡面的兔子，高佳彬附和說：「是我養的兔子。」並不斷要求她做出「兔子的表情」，逗笑許多粉絲。