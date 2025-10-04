運動雲

>

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

▲國慶連假熱血開戰！「獅猿大戰」連三年上演　統一獅搶先一勝優勢 。（圖／中職提供）

▲國慶連假熱血開戰！「獅猿大戰」連三年上演　統一獅搶先一勝優勢 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

2025中華職棒季後挑戰賽對戰組合正式出爐，將由統一7-ELEVEN獅對決樂天桃猿，爭奪前進台灣大賽的最後門票，「獅猿大戰」連續三年於季後挑戰賽上演，精彩對決令人引頸期盼。今年首戰適逢國慶連假，將於10月10日在高雄澄清湖棒球場熱血開戰，究竟哪支球隊能強勢突圍，敬請拭目以待。

季後挑戰賽採五戰三勝制，上半季冠軍統一7-ELEVEN獅擁有一勝優勢，並握有三場主場賽事。獅隊在挑戰賽期間，將主場比賽皆安排於澄清湖棒球場，號召全台獅迷南下進場，為球隊注入最強後援能量。樂天桃猿則擁有一場主場賽事，將於10月11日在樂天桃園棒球場，全力捍衛主場榮耀，並力邀所有猿迷踴躍進場，為桃猿軍團加油應援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣大賽預計於10月18日開打，今年將有三場賽事在臺北大巨蛋舉行。年度勝率第一、同時也是下半季冠軍的中信兄弟，享有五場主場優勢，前兩戰安排於臺北大巨蛋，其餘三場在台中洲際棒球場登場。

季後挑戰賽晉級球隊則擁有兩場主場賽事，若統一7-ELEVEN獅晉級，主場安排於臺北大巨蛋及新莊棒球場；若由樂天桃猿晉級，則安排在臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場舉行。季後挑戰賽即將展開，台灣大賽緊接在後，誠摯邀請全台球迷進場觀戰，與支持的球隊一同追逐最高榮耀！

▲國慶連假熱血開戰！「獅猿大戰」連三年上演　統一獅搶先一勝優勢 。（圖／中職提供）

▲季後賽完整賽程            。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職季後挑戰賽統一獅樂天桃猿台灣大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

【神救援駕到】山貓超人一句「這裡要不要我清」比開法拉利還帥！

熱門新聞

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職爆球員涉賭？中職、工會已調查

2力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

3獅猿季後挑戰賽10日開打　

4洋基確定ALDS輪值

5道奇公布分區系列賽前4戰輪值

最新新聞

1丁聖儒20分7助攻　戰神熱身賽宰國王

2波伊德G1先發　休3天登板對決釀酒人

3力亞士喊話留隊：富邦是我的第一志願

4獨行俠豪華專機升級　厄文反應驚呼

5力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366