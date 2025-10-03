運動雲

6局板凳清空險釀衝突！悍將6:3力退龍隊　相隔1871天再奪5連勝


記者王真魚／台北報導

富邦悍將今（3日）作客天母，靠著前段打線火力集中，終場以6比3擊敗味全龍，收下勝利。此役雙方在6局下場面一度火藥味十足，力亞士連連續投出觸身球，引發味全總教練葉君璋不滿，兩隊板凳清空，所幸最後未釀成嚴重衝突，比賽也順利完成。

悍將首局就靠王念好的高飛犧牲打先馳得點，陳真再補上2分打點二壘安打，單局灌進3分奠定基礎。4局上，悍將打線延續攻勢，蔡佳諺、潘瑋祥接連敲安建功，葉子霆高飛犧牲打再添分數，將比分拉開至6比0。

味全龍直到6局下才展開反撲，林辰勳、李凱威連續安打串聯，劉基鴻與劉俊緯接連遭觸身球，加上投手犯規送回分數，張祐嘉適時安打再追1分，單局攻下3分，場上氣氛一度緊繃。

葉君璋怒氣上場抗議對方連續丟人，不慎「噴裝」掉落碼表，兩隊板凳全數衝入場內，幸好衝突並未擴大。

陳真單場雙安、貢獻2分打點，另選到1保送上壘，獲選單場MVP；先發投手力亞士投5.2局失3分，奪下本季第7勝，最後由牛棚順利守成。

龍隊先發投手張景淯先發1.1局，用35球被敲1安，投出2次三振，但送出1次四壞與2次觸身球，失掉3分（1自責），防禦率3.86，承擔敗投。李致霖6局迎來一軍初登板，後援1局無失分，最快球速飆到149公里。

值得一提的是，悍將此役豪取久違的5連勝，上一次要追溯到2020年8月19日，當時總教練還是洪一中。相隔1871天，悍將再度締造5連勝佳績。

▲▼ 力亞士、陳真 。（圖／富邦悍將）

▲陳真 。（圖／富邦悍將）

▲▼ 力亞士、陳真 。（圖／富邦悍將）

▲力亞士。（圖／富邦悍將）

關鍵字： 棒球富邦悍將味全龍台北比賽

