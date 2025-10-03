運動雲

>

平野惠一點出中信兄弟封王關鍵　「守備優先」才是奪冠基礎

▲▼ 平野惠一 。（圖／截自CPBL.TV）

▲平野惠一。（圖／截自CPBL TV）

實習記者蘇嘉偉／台中報導

中信兄弟勇奪下半季冠軍後，總教練平野惠一針對球隊攻守表現，分享了他的觀察與理念，他坦言，數據固然重要，但兄弟強調的始終是「守備至上」的團隊風格，這也是他認為奪冠關鍵的基礎。

兄弟今年在進攻數據表現不差，雖然OPS並未領先群雄，但得分是聯盟最多，對此平野歸功於上賽季結束後的全隊數據檢討，有檢視哪些環節需要加強，哪些表現應該保持，並表示其實自己更在意防守端發揮：「數據當然很重要，但我們同時也非常重視守備，是以守備為優先的球隊，守備一定要維持住，絕對不能下滑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及自身觀察，平野直言，很少有球隊僅憑強打就能奪下全年第一或總冠軍，多數關鍵仍是投手與守備的穩定，他並回憶起過去台灣與日本的「彈力球時代」，坦言那時候投手承受極大壓力，他認為，那個年代不適合作為現在「守備優先」的參考，但也因為當時環境嚴苛，才迫使投手提升至現在的水準。

平野也強調，自己在來台後，發現部分投手會因打者「失打」而感到滿足，卻未真正意識到危機，因此，他嚴格要求投手必須與對手正面競爭，而非僅以「我投了8局掉2分就很好」為滿足。他舉例說，若先發8局失2分，但球隊以1比2落敗：「這代表對方投手表現更好，你不能因為自己只掉2分就覺得很棒。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟平野惠一

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

味全龍6人將赴韓打秋盟　葉君璋強調累積實戰經驗為重

味全龍6人將赴韓打秋盟　葉君璋強調累積實戰經驗為重

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

4道奇飛往費城！山本拎愛包登機

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1台東小將陽柏翔亮相　一軍首打席敲安

2游霆崴「布坎南」任務　想起剃頭約定

3林志傑退役　吳永仁爆料當教練非首選

4中線都沒人喊痛　助兄弟守備優先

5「六隊最佳三壘手」平野肯定黃韋盛

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366