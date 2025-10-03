平野惠一點出中信兄弟封王關鍵　「守備優先」才是奪冠基礎

▲平野惠一。（圖／截自CPBL TV）

中信兄弟勇奪下半季冠軍後，總教練平野惠一針對球隊攻守表現，分享了他的觀察與理念，他坦言，數據固然重要，但兄弟強調的始終是「守備至上」的團隊風格，這也是他認為奪冠關鍵的基礎。

兄弟今年在進攻數據表現不差，雖然OPS並未領先群雄，但得分是聯盟最多，對此平野歸功於上賽季結束後的全隊數據檢討，有檢視哪些環節需要加強，哪些表現應該保持，並表示其實自己更在意防守端發揮：「數據當然很重要，但我們同時也非常重視守備，是以守備為優先的球隊，守備一定要維持住，絕對不能下滑。」

談及自身觀察，平野直言，很少有球隊僅憑強打就能奪下全年第一或總冠軍，多數關鍵仍是投手與守備的穩定，他並回憶起過去台灣與日本的「彈力球時代」，坦言那時候投手承受極大壓力，他認為，那個年代不適合作為現在「守備優先」的參考，但也因為當時環境嚴苛，才迫使投手提升至現在的水準。

平野也強調，自己在來台後，發現部分投手會因打者「失打」而感到滿足，卻未真正意識到危機，因此，他嚴格要求投手必須與對手正面競爭，而非僅以「我投了8局掉2分就很好」為滿足。他舉例說，若先發8局失2分，但球隊以1比2落敗：「這代表對方投手表現更好，你不能因為自己只掉2分就覺得很棒。」