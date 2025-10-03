王維中本季關機！葉總點出「雙重困境」　黃暐傑明年先發調整

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍總教練葉君璋談到投手群近況，透露王維中因身體不適，本季已經關機。他進一步指出，王維中除了健康，還有心態與技術層面的雙重困境，需要在休賽季尋求突破。另一方面，黃暐傑明年將以先發角色出發。

王維中自8月22日下二軍後，就未再回到一軍。葉總解釋，「他好像身體有些狀況，之前也去檢查過，要問防護員才清楚。本季就算是結束了，因為他後面身體不舒服，沒辦法再投。」

根據防護員透露，王維中長期有偏頭痛的問題，葉總表示，其實自己也有偏頭痛，「有時這是體質問題，看東西會模糊或有亮光，症狀過後才會真正頭痛，這是偏頭痛的特徵。」

葉總進一步指出，王維中今年球季看下來，不只是身體問題，「他還有心態和技術層面的困境，兩者互相影響。心理可能影響技術，技術也可能影響心理，所以他這兩方面都有需要進步的空間。」

葉總認為，年紀也是一個因素，「我想他休賽季會尋找一些新的練習方式，也不排除出國進修。」

王維中本季出賽12場，其中4場先發、8場後援，累積投球30.1局，戰績1勝3敗，另有1次中繼成功、1次救援失敗，防禦率高達6.53。

至於黃暐傑，葉總說，球季結束後應該會跟隨球隊秋訓，但項目會不同，他有自己的課表要完成，「現在的規劃是先把局數補滿，之後休息備戰明年。」

黃暐傑明年預計先發起步，檢視季中加入至今表現，對於壞球偏多的狀況，葉總直言，可以理解，「畢竟他兩年沒有比賽，一、二軍加起來也沒多少場，對比賽掌握度一定沒那麼好。」

至於是否能補上徐若熙離隊的空缺，葉總苦笑回應，「很難補啊，從各方面來說都很難，但以他現階段的表現來看已經不錯了。」

▲黃暐傑 。（圖／味全龍提供）

