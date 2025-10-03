運動雲

小塔提斯爆粗痛批教士「打擊策略完全錯誤」　反被球迷酸滾出去

▲▼教士小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士遭小熊淘汰，外野手小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士止步外卡系列賽，今（3）日在決勝G3以1比3不敵芝加哥小熊，連續2年提前出局，明星外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）賽後難掩失望，直言球隊的打擊策略錯誤，甚至爆粗痛批：「我們需要的就是打！就是他媽的打！」

過去6年，教士每季都懷抱世界大賽爭冠的野心，總管普瑞勒（A.J. Preller）不斷積極補強，今年球季甚至送出被公認為全MLB最佳新秀之一的德弗萊斯（Leodalis De Vries），換來火球後援投手米勒（Mason Miller），為的就是十月的季後賽衝刺。

然而，教士如今只能坐在家中看其餘球隊繼續征戰，他們整個系列賽得分困難重重，被期待扛起火力的球星小塔提斯幾乎整個系列賽「消失」。

相比去年小塔提斯在季後賽火力全開，差點帶領教士挺過分區對手洛杉磯道奇的風光，今年面對小熊，他卻繳出12打數僅1安、1次保送，整體OPS僅0.237的慘淡數據，小塔提斯也因此感到極大挫折，他在今日球隊又一次過早出局後，無法隱藏對自己與團隊的失望。

塔提斯在更衣室受訪時直言：「完全錯誤的打擊策略，打擊的方式就是錯的，時間點也太差了。」他更爆粗口喊道：「我們需要的就是打！就是他媽的打！就是得把一切撐起來。」

然而，球迷對小塔提斯的表現反應激烈，甚至懷疑他是否還有能力帶領教士走向理想中的高峰：「小塔提斯沒有心！交易他！」「最需要的補強，自2022年以來就該交易小塔提斯，他不是團隊型球員，也不再是禁藥事件前的那個明星了，且應該還能換到不錯的回報。」

還有人更是怒斥：「小塔提斯太可悲了！馬上滾出我們球隊！完全沒有心！他顯然想回家！連續2年在淘汰賽被封鎖！難以置信！」

關鍵字： MLB聖地牙哥教士小塔提斯

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

