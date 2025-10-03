老虎6比3復仇守護者！連2年闖進美聯分區系列賽

The @Tigers are heading to the ALDS for a second straight season! #CLINCHED pic.twitter.com/WTWmx6rS5O — MLB (@MLB) October 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎隊在美聯外卡系列賽第3戰以6比3擊敗克里夫蘭守護者，連兩年挺進美聯分區系列賽（ALDS），將與西雅圖水手交手。去年老虎止步於分區系列賽，正是被守護者淘汰，如今成功完成復仇。

比賽前半段形成投手戰，直到6局下，丁格勒（Dillon Dingler）轟出超前全壘打，助老虎以2比1反超。7局再灌進4分擴大優勢，守護者雖在8局靠著拉米瑞茲（José Ramírez）製造威脅追回2分，但未能逆轉。

先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）投4.2局失1分退場，由芬尼根（Kyle Finnegan）接手摘下勝投；守護者則由坎蒂洛（Joey Cantillo）承擔敗戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季守護者一度上演驚奇大逆轉，從落後15.5場追上老虎並奪下美聯中區冠軍，但最終止步外卡。接下來，老虎將前進西雅圖，與水手展開五戰三勝制的分區系列賽，首戰將於周日（台灣時間）開打。例行賽兩隊交手，水手以4勝2敗佔上風。