兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

▲平野惠一 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今（2日）擊敗對手，奪得下半季冠軍、隊史第20座季冠軍，寫下史上最多紀錄。總教練平野惠一賽後受訪時直言，「上半季沒能拿下冠軍真的很懊悔，也讓球迷看得很懊悔。」如今拿到下半季只是第一步，接下來目標就是全年第一！

兄弟今晚靠林暉盛7局僅挨5安失1分好投，終場6比2勝出，奪下隊史第20座季冠軍，成為中職史上最多的一隊。

然而真正的目標還在前方，隨著統一獅晚間敗給富邦悍將，中信全年第一的魔術數字下降到「M1」，最快明天就能提前搶下直通台灣大賽的門票。

平野賽後表示，「上半季沒能拿到非常懊悔。上半季也讓各位球迷們看得很懊悔。所以我們全隊在下半季也決定，一定要讓所有觀眾看得很開心，如今一路努力到現在，恭喜大家！」

兄弟奪得下半季冠軍，平野野喊話，下一目標就是全年第一，「希望明天大家進場為我們加油！感謝大家！」

此役奪下勝投並獲選單場MVP的林暉盛賽後興奮表示，把這一場當作最後一場在丟，「感謝教練團的信任，我也展現出應有的表現，還有謝謝老婆。」他隨後向不離不棄的象迷致謝，「謝謝各位球迷，我們今天做到了！」

隊長王威晨則同步喊話，「明天我們還會贏！希望大家繼續進場幫我們加油！」