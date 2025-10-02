林暉盛7局好投壓制龍隊　兄弟封王戰人數出爐！





▲中信兄弟封王戰票房。（圖／記者蘇嘉偉攝）



記者胡冠辰／台中報導

這場關乎中信兄弟下半季封王的關鍵戰役，在台中洲際球場共吸引15383名球迷進場見證。兄弟先發林暉盛繳出7局僅失1分的壓制內容，搭配江坤宇、宋晟睿與岳東華的關鍵安打，兄弟目前以6比1領先味全龍，距離封王僅剩最後兩局守成。

比賽前段，雙方先發投手形成壓制局面。林暉盛前3局只被擊出兩支安打，味全鎛銳則成功壓制兄弟打線；直到4局下半，江坤宇安打並盜壘上二壘，宋晟睿適時敲安打將隊友送回，本場比賽首度破蛋，兄弟1比0先馳得點。

5局下兄弟再度進攻，岳政華觸擊逼出對方守備失誤，江坤宇隨後擊出高飛犧牲打追加分數，將比數擴大為2比0；6局下更是由岳東華、陳統恩先後建功，帶回兩分打點，兄弟將領先優勢擴大至4比0。

味全龍直到7局上才展開反攻，張祐銘夯出一發深遠全壘打，龍隊追回1分，林暉盛7局投完僅被敲5支安打，失1分並送出2次三振，展現壓制級表現；7局下半黃衫軍再有得分契機，1出局滿壘時憑藉對方投手暴投再下一城，緊接著詹子賢打出高飛犧牲打建功，7局打完兄弟將計分板上的數字改寫至6比1。

7局結束，兄弟以6比1保持領先，全場氣氛持續高漲，若能守住勝果，中信兄弟將在滿場15383名球迷見證下完成封王，鎖定下半季最大目標。