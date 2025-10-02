運動雲

>

林暉盛7局好投壓制龍隊　兄弟封王戰人數出爐！

▲▼中信兄弟封王戰票房。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲中信兄弟封王戰票房。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／台中報導

這場關乎中信兄弟下半季封王的關鍵戰役，在台中洲際球場共吸引15383名球迷進場見證。兄弟先發林暉盛繳出7局僅失1分的壓制內容，搭配江坤宇、宋晟睿與岳東華的關鍵安打，兄弟目前以6比1領先味全龍，距離封王僅剩最後兩局守成。

比賽前段，雙方先發投手形成壓制局面。林暉盛前3局只被擊出兩支安打，味全鎛銳則成功壓制兄弟打線；直到4局下半，江坤宇安打並盜壘上二壘，宋晟睿適時敲安打將隊友送回，本場比賽首度破蛋，兄弟1比0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5局下兄弟再度進攻，岳政華觸擊逼出對方守備失誤，江坤宇隨後擊出高飛犧牲打追加分數，將比數擴大為2比0；6局下更是由岳東華、陳統恩先後建功，帶回兩分打點，兄弟將領先優勢擴大至4比0。

味全龍直到7局上才展開反攻，張祐銘夯出一發深遠全壘打，龍隊追回1分，林暉盛7局投完僅被敲5支安打，失1分並送出2次三振，展現壓制級表現；7局下半黃衫軍再有得分契機，1出局滿壘時憑藉對方投手暴投再下一城，緊接著詹子賢打出高飛犧牲打建功，7局打完兄弟將計分板上的數字改寫至6比1。

7局結束，兄弟以6比1保持領先，全場氣氛持續高漲，若能守住勝果，中信兄弟將在滿場15383名球迷見證下完成封王，鎖定下半季最大目標。

關鍵字： 中信兄弟味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3道奇8比4奪勝挺進分區系列賽！

4兄弟回到洲際拚下半季封王

5確定了！大谷翔平迎季後賽初登板

最新新聞

1兄弟封王戰人數出爐！

2中信兄弟搶下關鍵領先！

3中信兄弟連遭逆轉　平野惠一說重話

4陳統恩談封王壓力　高宇杰叮嚀做自己

5葉君璋盼年輕投手累積實戰經驗

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366