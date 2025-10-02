山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

▲山本由伸外卡系列賽繳出生涯代表作，113球飆9K震撼全場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在外卡系列賽第2戰扛起先發重任，繳出6.2局失2分（0責失）、9次三振的好表現，更在6局無人出局滿壘的險境中成功脫困，他在關鍵三振後握拳怒吼慶祝，日本球迷看得熱血沸騰，紛紛讚嘆道，「這就是賽揚獎的水準」、「真正王牌的投球」。

山本全場投出生涯大聯盟最多的113球，被敲4安打、3次四死球，最快球速來到97.4英里（約157公里），即使在7局出現一、二壘有人的危機退場，依舊獲得現場球迷起立鼓掌。他返回休息區時，先與大谷翔平擊掌慶賀，再與資深左投克蕭（Clayton Kershaw）擁抱，場面熱烈。

▲山本6局滿壘脫險後怒吼慶賀，燃爆球場氛圍。（圖／達志影像／美聯社）

擔任《J SPORTS》球評的前橫濱投手齊藤明雄盛讚，「我覺得已經無話可說了。他在6局滿壘危機守下來，真的是漂亮的投球。雖然因失誤丟了2分，但他立刻調整，持續穩定壓制，唯一可惜的是7局面對弗里德爾的保送。」

社群媒體上，日本球迷湧入留言，「看得熱血沸騰」、「怒吼超帥」、「這是寶石般的投球」、「不愧是山本」、「這就是賽揚獎水準」、「真正王牌的投球」，更有人稱他是「世界的英雄」。

道奇終場以8比4擊敗紅人，確定連13年闖進分區系列賽，這場關鍵戰役，山本以球技和大心臟證明他就是道奇不可或缺的王牌。