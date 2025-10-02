道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

▲ 大谷妻子真美子連2戰現身「道奇大嫂團」應援 。（圖／截自ladodgerwives）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟國聯外卡系列賽，道奇在主場迎戰紅人，球員眷屬組成的「道奇大嫂團」1日（台灣時間2日）在 Instagram 更新合照，再度引發球迷討論。大谷翔平的妻子真美子連續兩戰現身應援，身穿簡約白上衣搭配黑色褲裝，站在後排露出甜美笑容，成為鏡頭焦點。

這張合照寫著「GAME 2 WILDCARD SERIES… LET’S FINISH IT（外卡系列第2戰…讓我們結束它吧）」。與前一天第1戰一樣，「道奇大嫂團」再度用行動支持丈夫、伴侶們征戰季後賽。

事實上，「道奇大嫂團」在第1戰也曾公開應援合照，還吸引當地轉播單位《SportsNet Los Angeles》主持人華森（Kirsten Watson）留言「帥氣的女性們!!!」，引來日美兩地球迷熱烈回應。

大谷今天繼續先發1棒、指定打擊。他昨天首戰火力全開，首局就擊出全壘打，第6局再補上一發兩分炮，全場5打數敲出2安、貢獻3分打點，率領道奇以10比5奪下系列賽首勝，距離分區系列賽僅差一步